Svi prave ove 2 jutarnje greške, a ne znaju koliko ih ugrožavaju!

Ukoliko unosite kofein na prazan stomak i odmah se prihvatate električnih uređaja verovatno niste ni svesni koliko je to štetno po vas.

Terapeut Džejms Mur, koji na svom Instagram profilu ima skoro dva miliona pratioca, često sa njima deli najrazličitije saveta za unapređivanje života.

Ovaj put je ukazao na dve greške, koje mnogi prave ujutru, a zbog kojih takoreći unazađujete svoje zdravlje i sprečavate da u potpunosti iskoristite dan pred vama.

Radi se o konzumiranju kafe/čaja na prazan stomak, kao i momentalne upotrebe mobilnog telefona ili neke druge elektronske naprave:

“Konzumiranje napitaka sa visokim sadržajem kofeina na prazan stomak, može dovesti do žgaravice, nadimanja, bola i povećati bol usled čira. To je zato što kiselina u pićima na bazi čaja/kofeina ometa probavne kiseline u želucu i dovodi do nadimanja i refluksa kiseline. Umesto toga, započnite dan sa oko 300-400 ml vode! Pošto kofein suzbija apetit, često može dovesti do toga da ljudi ne jedu dobar doručak. Pokušajte da popijete jutarnji napitak uz vaš prvi obrok”, navodi Džejms i dodaje:

“Kada se probudite ujutru, vaš mozak prelazi sa delta talasa, koji se javljaju u stanju dubokog sna, na teta talase, koji se javljaju tokom neke vrste stanja sanjarenja. Mozak zatim prelazi na proizvodnju alfa talasa kada ste budni, ali ste opušteni i ne obrađujete mnogo informacija.”

Time što prvo zgrabite svoj telefon i odmah zaronite u onlajn svet, prisiljavate svoje telo da preskoči važne teta i alfa faze i pređe pravo iz delta faze u potpuno budno stanje (poznato i kao beta stanje). Probajte jutro bez telefona da sveži započnete dan.

