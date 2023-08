Svi su poludeli za kineskim kalendarom: Kažu da provereno pogađa pol bebe, bolje od metoda naših baka

Koliko je ovaj 700 godina star kalendar iz doba Ching dinastije tačan, ne možemo sigurno potvrditi. Verovatno su šanse 50/50 da će pogoditi pol na osnovu dva vremenska podatka.

Ali, budući da svaku trudnicu to zanima, barem do trenutka kada će vam ginekolog na pregledu otkriti nosite li devojčicu ili dečka, do tada se možete zabaviti ovom metodom predviđanja.

Kako koristiti kineski kalendar?

Pronađite u gornjoj traci (tirkizno plavi deo) mesec, odnosno razdoblje, kad je vaše dete začeto i zatim se po toj liniji spustite dole dok ne dođete do kućice koja je u liniji s vašom godinom rođenja. Budući da Kinezi računaju da ste trenutkom rođenja već stari jednu godinu, na broj vaših godina trebate dodati jednu godinu.

Uostalom, sve je objašnjeno u videu:

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.