Svih 26 radnika dalo otkaz u isto vreme, vlasnik morao da zatvori restoran

Gazda jednog restorana bio je prisiljen da zatvori lokal nakon što je svih 26 radnika dalo otkaz u isto vreme iz osvete zbog niza sporova s vlasnikom.

Spektakularni potez osoblja dogodio se ranije ovog meseca kad je čitav kolektiv gastropaba The Shop u gradu Troju u američkoj saveznoj državi Njujork uručila otkazno pismo vlasniku Kevinu Blodžetu.

Prema pisanju lista Times Union, radnici su bivšem šefu kredom na ploči ostavili poruku da bude bolji.

Staff of The Shop in Troy quits en masse, @Tablehopping reports: https://t.co/Ozv1u29kGG pic.twitter.com/eJyaTrSn5k

— Times Union (@timesunion) September 9, 2019