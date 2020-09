Svima dao platu od 70.000 dolara, evo kako je prošao

Pre četiri godine ceo svet je pratio potez Dena Prajsa, preduzetnika sa sedištem u Sijetlu.

On je naime sebi smanjio platu sa milion dolara godišnje na 70.000 kako bi svojim zaposlenima mogao da isplati 70.000 dolara.

Dan, vlasnik kompanije za finansijske usluge Greviti pejments, nedavno se javio na društvenim mrežama i otkrio posledice te svoje odluke, prenosi Indeks.

„Kad sam uveo minimalnu platu od 70.000 dolara godišnje u svojoj kompaniji 2015. godine, Raš Limbo je rekao: ‘Nadam se da će ova kompanija postati predmet proučavanja na programima MBA o tome kako socijalizam ne funkcioniše jer će propasti’. Naša firma od tada se utrostručila, a danas smo predmet proučavanja na Harvardu“, napisao je Prajs.

When I started a $70k minimum wage for my company in 2015, Rush Limbaugh said: "I hope this company is a case study in MBA programs on how socialism does not work, because it's gonna fail" Since then our company tripled & we're a successful case study at Harvard Business School. — Dan Price (@DanPriceSeattle) August 22, 2020

„Otkako smo uveli minimalnu platu od 70.000 dolara godišnje 2015. naše poslovanje se utrostručilo, a broj zaposlenih koji poseduju svoj dom porastao je deset puta. Sedamdeset odsto zaposlenih otplatilo je svoje dugove. Deset puta je porastao broj dece zaposlenih. Odlazak zaposlenih se prepolovio. Čak 76 odsto zaposlenih je angažovanije, dva puta više od nacionalnog proseka“, napisao je.

Nekoliko dana kasnije opet se javio: „Puno ljudi tvrdi da je ovo dokaz da su kapitalizam i slobodno tržište efikasni. Ja se ne slažem. Ljudi na mene ukazuju kao na novost. Ističem se s razlogom, niko me nije pratio u ovome. Oslanjanje na benevolentne direktore recept je za eksploataciju zaposlenih.“

Lots people are saying this proves capitalism and the free market work I think it's the opposite People point to me as a novelty. I stand out for a reason: Virtually no one followed suit Relying on benevolent CEOs is a recipe for exploitation of workershttps://t.co/VMZgplGFKW — Dan Price (@DanPriceSeattle) August 24, 2020

„Otkako sam uveo tu platu svakog dana dobijam besne poruke ljudi koji tvrde da radnici ne zaslužuju tu platu. Tužno je da smo odgajani tako da ponižavamo druge, umesto da preispitujemo sistem koji nas ponižava“, napisao je.

U februaru je za Bi-Bi-Si novac rekao: „Ljudi gladuju, otpuštaju se ili ih iskorišćavaju, tako da neko može da ima penthaus na vrhu zgrade u Njujorku sa zlatnim stolicama. Sve vreme glorifikujemo pohlepu kao društvo, u našoj kulturi. I, znate, Forbsova lista je najgori primer: Bil Gejts nadmašio je Džefa Bezosa kao najbogatiji čovek. Koga briga !?“

I started a $70,000 minimum wage for my small business 5.5 years ago. Every day since, I've gotten angry messages from people saying some workers don't "deserve" that wage. It's sad that we've been trained to put others down instead of questioning the system that keeps us down. — Dan Price (@DanPriceSeattle) August 30, 2020

