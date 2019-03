Svuda su oko nas i odaje ih 7 znakova: NEIŽIVLJENI ljudi

– Upoznao sam u prošlih nekoliko godina 6-7 ljudi koje ne znam kako da nazovem – iskompleksirani, neiživljeni, nesrećnim, ali evo postaviću temu pa vi objasnite o čemu se radi.

Troje od njih su bile žene, troje muškarci s kojima sam bio ili sam još uvek u nekim poznanstvima. Kod svih je bio jednako isti loš odnos sa mnom. Evo koje stvari su se ponavljale kod bukvalno svih njih u odnosu na mene:

1. Skoro šta god kažeš, oni ti kontriraju. Da kazes da je planeta okrugla, oni bi rekli nije nego je ravna ploča na oklopu kornjače.

2. Nikad ti neće reći da si u pravu za nešto, i to ti jasno reći, podržati te u stavu. Dakle, ili kontriraju kao ovo gorenavedeno ILI UVEK DODAJU NEŠTO, ŠTO SI TI ETO KAO ZABORAVIO, u pravu si, ajde, ali ta tvoja priča, izlaganje je nepotpuno, nedovršeno. Uvek, dakle, imaju nešto da dodaju.

3. S obzirom na to da se družiš sa njima, oni upoznaju tvoje vrline, mane, slabosti, neke intimne stvari. I to nije problem, ali svi ovih ljudi o kojima pišem su čeprkali po tim slabostima, manama, nekim mojim licnim frustracijama, u obliku šale. Iako to nije šala, kad se neko konstantno „šali“ na račun tvojih slabosti, nesreća, problema, frustracija – onda je to valjda pod**bavanje i provociranje. Ja lično volim šalu na svoj račun, nimalo mi to ne smeta, ali upirati u one slabe tačke – niko ne voli.

4. Kad im pričaš o svojim životnim problemima, oni baš uvek u svemu krive tebe, čak i kad im objasniš situaciju u kojoj ti trpiš zbog drugih, bez ikakve dileme i diskusije, oni ti kažu ipak si ti kriv i bas uvek podrže tu drugu stranu. Makar bilo 1000% dokaza i argumenata da ti nisi kriv.

5. Kad vide da si u nezavidnoj poziciji kao da hoće dodatno da te šutnu, oslabe, umesto da ti daju ruku i pomognu. Kao da žele još dodatno da ti otežaju.

6. Kad ste sami sa tom osobom, ona je čak i najbolja tad sa vama, ali kad je šire društvo, u njihovom prisustvu se promeni i pokušava da vas omalovaži, isprovocira, ponizi.

7. Koliko god da se trudite da se smejete sa takvim osobama, zbijate šale na račun svega i svačega, smejete se kao ludi, atmosfera je odlična, pričate o raznim stvarima, pored svih tih zbijanja šala na račun svega i svačega, njih vuče neka sila da u nekom momentu skrenu šale sa svih tih stvari i da opet predmet šale budete vi i vaše slabe tačke, frustracije, intimni neki faulovi životini. Kao da ih vuče neka sila.

E sad, je li problem u meni, da li sam ja magnet za te ljude jer sam previše opušten i popustljiv i prelazim preko mnogih stvari, ili je to takav tip osoba koji stalno traži nekog da ga na neki način unizi, postavi ispod sebe, kako bi sebe uzdigli? Da li se ja mozda previše primam pa onda to oni koriste za provociranje?

Jesu li ti ljudi zapravo nesrećni pa misle da će to manje biti ako bude još neko?

Nekoliko od njih (2-3) od njih 6-7 mi je zadalo ne mali bol, a da tim ljudima ništa nisam uradio loše, rekao, ama zakinuo ih za bilo šta, naprotiv, pažljiv sam prema ljudima do nekih najsitnijih detalja.

Zašto to rade? Kao da žele da pljuneš na sebe jasno i glasno, javno, i da ti onda pruže ruku i kažu: ti si moj drug. A svima sam im praštao, davao nove šanse, u sebi govorio pređi preko toga, budi fin, biće ta i ta osoba fina prema tebi, a bilo je samo gore. Čak me je jedna od tih osoba opsovala iz čista mira kad je primetila da više ne reagujem na one „šale“ i sitnije provokacije. Da sam ih pročitao. Psovka iz čista mira.

Je li problem u meni ili u njima, ili oboje? (midor)

