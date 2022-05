Tabu tema na Balkanu: Srbin postavio zanimljivo pitanje i pokrenuo raspravu

Pre sklapanja braka budući supružnici odlučuju o svojim prezimenima, hoće li promeniti svoje i uzeti prezime supružnika ili će dodati njegovo ili pak ostaviti svoje.

Jednog Srbina je zanimalo šta većina odlučuje, ostavljaju li svoje ili uzimaju prezime supružnika prezime te je na Reditu postavio pitanje: „Prezime na venčanju, zanima me mišljenje muškaraca, koje su šanse da uzmete ženino prezime ili ga nadodate na svoje. Takođe, isto pitanje za žene, koje su šanse da zadržite svoje ili dodate suprugovo. Generalno mišljenje o tome me zanima.“

Muškarac uzeo ženino prezime

Jedna žena mu je odgovorila da je čula za takav slučaj: „Znam samo jednog lika koji je uzeo ženino prezime i to zato što je imao istoriju krivičnih dela kod nas i po Evropi pa je mislio da će tako lakše proći na putovanjima i proverama. Ja sam uzela prezime svog muža.“

Ostavili bi svoje prezime

Velika većina se izjasnila da bi radije ostavili svoje prezime: „Ja sam zadržala svoje jer sam se venčala u Norveškoj pa sam pomislila da je lakše jer ne moram da vadim nove dokumente. Planiram da promenim ili dodam njegovo kad se budemo vratili u Srbiju, a i to samo zbog dece danas sutra. Meni lično nije nimalo bitno kako se prezivam/o, samo da se mi i dalje volimo.“

„Zadržala sam svoje. Nije mi se plaćala promena dokumenata“, rekla mu je druga žena.

Isto bi uradila još jedna žena: „Zadržavam svoje. Jednostavno mi se moje prezime više sviđa i nekako mi lepše zvuči u poređenju s njegovim. Na poslu me svi znaju po ovom prezimenu i generalno ne želim da menjam sve moguće dokumente.“

Teška odluka

Za neke je to jako teška odluka o kojoj moraju dobro da razmisle: „Kako god okrenem, nervira me donošenje te odluke. Da ostavim svoje bi bilo najpraktičnije. Sve što sam radila je na moje ime i prezime, kompletna dokumentacija ostaje, ali nisam neki ljubitelj svog prezimena, teško je za izgovoriti. Da uzmem njegovo podrazumeva se menjanje svega, ali on ima jednostavnije prezime. Da dodam njegovo na moje je ok što se tiče identiteta, ali imamo dugačka prezimena i onda opet moram da menjam sve i svašta. Da li on hoće da doda moje na njegovo, to je na njemu. Meni je lično kul, samo je zamaranje s papirologijom, mesecima i košta malo bogatstvo. Poenta braka nije u prezimenu svakako.“

Žena bi uzela muževljevo prezime

Šta bi bilo kad bi bilo: „Venčanje mi nije ni u malom mozgu, ali hipotetički bih uzela njegovo (95%) ili dodala na svoje (5%). Što se ‘njega’ tiče, apsolutno ima pravo da uradi kako želi.“

„Udajem se u septembru i uzimam njegovo. Znam ko sam i šta sam i ne doživljavam to kao pretnju za svoj identitet. Želimo decu jednog dana i želja mi je da se svi isto prezivamo“, objasnila je buduća mlada.

S tim se složila još jedna žena: „Dečko ima više kul prezime od mog, tako da ne moram mnogo razmišljam o tome sad, a kao što je rekao neko, nema smisla da se ne prezivamo i mi i deca isto jednog dana. Uzimanje ženinog prezimena nije loša ideja ako muško ima baš neko nesrećno prezime koje mu je us**lo život.“

Muškarcima je svejedno

Mnogim muškarcima je zapravo svejedno šta će žena odlučiti: „Ministar u Hrvatskoj je dodao ženino na svoje, a ona njegovo na svoje. Ja ne bih dodavao još jedno prezime jer ne volim dupla prezimena i ovako mi je prezime dugačko. Ne bih forsirao buduću ženu da menja prezime, svejedno mi je, ali bih hteo da mi deca imaju moje prezime.“

„Ne mora da uzme moje prezime, niti da ga doda, moji imaju svako svoje i nikad mi to nije bilo čudno. Ako baš želi, to je skroz okej“, dodao je jedan muškarac.

Treći je rekao: „Muško sam, venčanje ni na kraj pameti, ali što se tiče prezimena nikada ne bih terao ženu da menja svoje zbog mene, kao što ne bih ni ja nikada menjao svoje. Imam tu neku logiku da kako se ko rodio, s nekim imenom/prezimenom, tako treba i umreti. Naravno, osim ako to ne bi bila njena izričita želja, to bi mi već bila čast. Dodavanje jednog na drugo mi je najgluplja varijanta.“

Dodavanje prezimena

Neki su za opciju dodavanja prezimena: „Dobro zvuči. Ja dodam njeno na svoje, ona doda moje na njeno, a detetu damo oba prezimena. Prvo prezime zavisi od pola deteta. Ako je žensko, ide njeno prvo, ako je muško, moje. Posle toga, ako hoće, može dodati svoje prvo prezime na svoje dete.“

