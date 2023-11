Tajanstveni milijarder traži par koji bi radio i živeo na njegovom ostrvu, plata je 185.000 dolara

Tajanstveni milijarder nudi srećnom paru 185.000 dolara da provedu godinu dana živeći na njegovom privatnom ostrvu na Karibima, ali postoje određeni uslovi.

Naime, prema oglasu kojeg je objavila agencija za zapošljavanje Fairfax and Kensington, očekuje se da će izabrani par raditi puno radno vreme i to promovišući privatno ostrvo na društvenim mrežama. Njihov glavni zadatak bio bi svakodnevno snimanje na Britanskim Devičanskim ostrvima, beležeći napredak i izgradnju nekretnina do prikaza ovog mesta kao prave male luksuzne oaze.

Džordž Dan iz agencije Fairfax and Kensington naglasio je da vlasnik želi da podeli sa svetom lepotu svog ostrva, ali da za to želi da zaposli influensere koji bi to radili.

Očekuje se da će par koji dobije posao upravljati objektima i događajima, a osim poznavanja rada društvenih mreža, moraju imati i iskustva u u vođenju luksuzne industrije što podrazumeva rad na jahtama ili u vilama, prenosi Klix.ba.

Zaposleni par će u jednog godini dobiti povratni let kući i 25 dana godišnjeg odmora, koji mogu iskoristiti na nekom od susednih ostrva.

Interesantno je da se identitet vlasnika i pojedinosti ostrva još uvek drže u tajnosti. Inače, vlasnik Virgin Airlinesa Ričard Brenson i jedan od osnivača Googlea Lari Pejdž takođe imaju svoja privatna ostrva na ovom području.

Kako bi se prijavili, influenseri moraju da pošalju TikTok video, koji će pregledati milijarderov lični tim. Kako navode iz agencije, ubrzo će odabrati kandidate.

