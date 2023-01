TAŠTE, ove 3 stvari nikada ne smete da KAŽETE SVOM ZETU!

Odnos snahe i svekrve je obično tema o kojoj se priča i koja je neiscrpan izvor anegdota. S druge strane, imamo i jako zanimljiv odnos zeta i tašte sa jedne i zeta koje bi svoje zetove trebale da čuvaju kao malo vode na dlanu. Ukoliko ste vi u ulozi tašte, ipak postoje neke rečenice koje ne bi trebalo da kažete svom zetu, ili bar tako kažu psiholozi.

Kada ću da dobijem unučiće?

Čuvena tema koja je i više nego poznata većini ljudi iz našeg okruženja jeste važna, ali je još bitnije kako joj se pristupa. Prirodno je da neko želi unuke, ali možda ćerka i zet ne žele to u ovom trenutku svog života, a možda nisu ni sigurni da li bi se uopšte upuštali u to. Čak i da žele, zdravstveni uslovi mogu da budu veliki problem i osetljiva tema, a u tom kontekstu ovo pitanje uopšte ne pomaže. Naročito kada se poimanja nekih važnih pitanja ne poklapaju među ljudima.

Šta umesto toga

Preporuka je da se ova tema izbegava dok sam par ne progovori o tome, jer je to ipak lična stvar pre svega. Ako baš morate nešto da ih pitate, probajte da to bude iz znatiželje, a ne osuđivanja i kritikovanja. Na primer: „Šta vas dvoje planirate u životu u narednim godinama?“, ali bez sugestije odgovora

Moja ćerka to voli ovako…

Možda ova rečenica dolazi iz najbolje namere, ali retko se tako shvata sa druge strane. Pretpostavka iz koje dolazi je da majka zna više o željama i navikama svoje ćerke od njenog partnera, što može da bude tačno, ali signalizira da zet ne zna dovoljno i da odnos trpi zbog toga. Ako on sam pita za neki savet, u redu je da mu ga date, ali ne treba se nadmetati oko toga ko ima bolji odnos sa oboma vam dragom osobom.

Šta umesto toga

Treba se postaviti tako da priznate da ste i vi otkrili nešto novo o svojoj ćerki i da su joj se navike možda promenile, ali da je to zanimljivo, a ne za osudu. Na primer: „Nisam znala da ona pije kafu ujutru, to je ranije bio isključivo čaj.“, tako da oboje radite na boljem poznavanju drage osobe.

Kada ćeš da promeniš posao/kuću/automobil?

Samo ovo pitanje implicira da vi mislite da to pomenuto nije dobro i da treba da bude bolje. Možda to i jeste slučaj, ali ponovo, niste vi ti koji treba da se pitaju, već njih dvoje. Vi ste tu da savetima pomognete i kroz razgovor možda zajednički naslutite rešenje potencijalnog problema. Možda njima to odgovara trenutno, a možda iz finansijskih razloga nisu još u mogućnosti da nešto promene, što je ipak odgovorno ponašanje.

Šta umesto toga

Ono što vi možete kako biste inicirali razgovor o nekoj temi je da ih pitate kako su zadovoljni trenutnom situacijom, da li bi nekom drugom preporučili isti automobil i šta im se najviše sviđa na poslu. Važnije je da budete tu ako neko od njih dvoje želi da se požali i potraži savet, a ne da ih namećete bez pitanja. Dobra namera ne uzrokuje uvek dobrom posledicom po odnos, zato treba slušati drugu stranu i ništa ne pretpostavljati unapred.

