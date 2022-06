Tata se šokirao kad je upoznao sinovu novu devojku: ‘Mislim da je njeno dete moje…’

Kad je reč o odnosima, neki roditelji možda neće odobravati vašeg partnera, ali kod jednog je mladića slučaj bio potpuno suprotan; ispostavilo se da je njegovom ocu i te kako dopada njegova nova devojka jer je i sam s njom bio u vezi!

Ako to nije bilo dovoljno loše, otac je saznao i da žena ima dete koje je, po njegovoj računici, moglo da bude začeto baš dok su njih dvoje bili zajedno. Neimenovani 45-godišnjak na Redit forumu True Off My Chest napisao je da se sprema da svom 28-godišnjem sinu prizna da bi dete njegove devojke moglo da bude njegov brat, prenosi Miror.

„Danas ću svom sinu reći da je dete njegove nove devojke možda moje. Nije bilo nikakve prevare, nikada to ne bih uradio sopstvenom sinu. Viđa se s njom tek oko četiri meseca, a ona i ja smo izlazili pre dve godine. To je završilo i izgubili smo kontakt. Ima sina od godinu i po koji je vrlo verovatno moje dete. Moj sin je rekao da mu je otac nepoznat, ali mi nije dao nikakve druge detalje osim da sama odgaja dete Ja sam sve povezao, a ne možete ni da zamislite kako je neprijatan bio naš ponovni susret…”, napisao je u objavi.

„Srećom, i drugi članovi porodice su bili u blizini, ali i ona je bila izbezumljena kao ja. Ovo se ne može čuvati u tajnosti i ako je to moje dete, moram da znam. Koliko god me boli da stavljam svog sina u ovu „zbrkanu“ poziciju, on mora da zna. Dolazi kasnije kako bismo mogli da razgovaramo. Jako sam nervozan, stvarno ne znam ni odakle da počnem s objašnjavati ovako nečeg…”, zaključio je.

Mnogi korisnici društvenih mreža ostali su šokirani njegovim priznanjem, te brzo u komentarima podelili svoja mišljenja.

„Čoveče, nisam ni pretpostavio da će ova priča tako završiti. Srećno s objavljivanjem vesti. Nadamo se da sve će shvatiti kako biste vi hteli”, komentarisao je jedan korisnik, dok je jedna korisnica dodala: „Srećno… mali je izbor partnera u mestu u kojem živite? Koja je verovatnoća da će završiti baš s njom godinu i nešto kasnije!“

Tata je kasnije ažurirao svoju objavu nakon što je sve priznao svom sinu; rekao je da razgovor nije bio lagan i da je njegov sin bio „jako zbunjen i uzrujan“.

„Očekivao sam da će vikati na mene, ali šok je bio prevelik i bio je vrlo ozbiljan. Pobrinuo sam se da zna da ću razumeti ako je ovo previše za njega pa šta god mu treba od mene, pokušaću to da uradim. Trenutno mu treba samo malo prostora“, objasnio je muškarac.

„To neće biti nešto što će on lako preboleti. Što se tiče očinstva, još uvek ne znamo ništa o tome. Komunicirao sam s njom da pronađemo mesto gde možemo da uradimo DNK test pa ćemo to uraditi već ove nedelje. Ne mogu više da čekam, to će me izludeti…“

