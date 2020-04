Tehnika disanja koja vam može spasiti život u slučaju korone, pomaže i ako niste zaraženi

Posebna tehnika disanja može da spase život ljudima koji dobiju virus korona, a nju je u videu koji se širi društvenim mrežama prikazao engleski lekar.

Doktor Sarfaraz Munši, koji radi u Kraljevskoj bolnici u Romfordu, delu istočnog Londona, prikazao je ovu tehniku zajedno sa svojom koleginicom, šeficom medicinskih sestara Sju Eliot.

Munši je objasnio da se ova tehnika primenjuje na pacijentima koji su na intenzivnoj nezi, ali da može pomoći i onima sa blažim simptomima, te čak i kao prevencija ljudima koji nisu zaraženi.

Engleski lekar objasnio je da se na ovaj način unosi više kiseonika u duboke delove pluća, čime se sprečava njihovo oštećenje i komplikacije opasne po život.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020