Tehnika stara 350 godina uvek pali: Evo kako da svakoga ubedite da promeni mišljenje

Kada se suočite sa tvrdoglavim sagovornikom koji se čvrsto drži svojih stavova, veoma ga je teško naterati da promeni mišljenje.

Ponekad je lako da ubedimo druge da nisu u pravu, da greše jer njihovo mišljenje nije dovoljno utemeljeno…

Ali isto tako, postoje ljudi koji su “tvrd orah”, koji ni kada im predočite argumente neće promeniti svoje mišljenje.

Francuski filozof, matematičar i fizičar, Blez Paskal, pre skoro 350 godina smislio je najefikasniji metod da podstakne sagovornika da promeni mišljenje. Današnji psiholozi podržavaju ovu metodu i smatraju je veoma delotvornom.

Paskal je predložio da pre nego što otvoreno kažete da se ne slažete s nekim, prvo mu ukažite da je u pravu.

„Važno je razumeti iz kog ugla druga osoba gleda na isto pitanje ili problem. Ako posmatrate stvari iz njegovog ugla, onda je on, naravno, u pravu. On će biti zadovoljan što ste to priznali, jer niko ne voli da greši“, objašnjavaju stručnjaci.

Psiholozi ovu Paskalovu taktiku podržavaju, smatrajući je vrlo mudrom i umirujućom. Tako ćete smiriti osobu i onemogućiti tvrdoglavo odbijanje bilo kakvih argumenata. Jer ako odmah počnete da je ubeđujete da nije u pravu, onda će prva reakcija biti: “Ne želim da te slušam!”. Umesto toga, kažite joj: “Slažem se, tvoji komentari su veoma racionalni i vredni”.

Paskal savetuje da ukoliko želimo da navedemo osobu da promeni mišljenje, treba da je navedemo da pomisli kako je sama došla do takvog zaključka.

Psiholozi ističu da je ljude obično lakše ubediti uz pomoć argumenata koje su sami smislili, nego nametanjem tuđih misli.

Kada predstavimo stvari iz drugog ugla, osoba će sama priznati da nije razmotrila baš sve aspekte pitanja i razmislliće o njima. Na ovaj način ćemo postići da niiko ne bude uvređen, a vaše mišljenje ima velike šanse da postane zajedničko.

