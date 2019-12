Teleskop NASA snimio objekat iz drugog sistema međuzvezdanog prostora (foto)

Agencija NASA objavila je fotografije misterioznog objekta koji je nazvala 2I/Borisov, a snimio ga je svemirski teleskop „Habl“.

Na fotografiji se vidi kometa ispred udaljene spiralne galaksije, prenosi „Independent“.

Ova fotografija, kako se navodi, prikazuje kometu na putu kroz Sunčev sistem dok se vraća nazad u međuzvezdani prostor.

Kometu 2I / Borisov prvi put je primetio u avgustu krimski astronom amater, po kojem je ona i dobila ime. Tada je izazvala veliku pažnju širom sveta.

Naučnici su brzo utvrdili da je to drugi međuzvezdani objekat za koji se zna da je posetio naš Sunčev sistem, nakon čuvene „Oumuamua“, koja je bila prva kometa koja je ušla u naš solarni sistem.

📷 This new NASA/ESA @HUBBLE_space image shows Comet 2I/Borisov, only the second interstellar object known to have passed through our Solar System. The comet appears in front of a distant spiral galaxy (smeared because #Hubble was tracking the comet) 👉 https://t.co/ZFlj0oDU1u pic.twitter.com/pykoFkN6vs

— ESA (@esa) December 12, 2019