Telo, glas i izgled govore umesto njih: Evo kako da momentalno pročitate ljude oko sebe

Ako vaša intuicija nije jaka, preostaje vam samo jedno – naučite da čitate govor tela.

Poznato je da preko 55 odsto informacija dobijamo putem neformalne komunikacije, a ekspert za govor tela Alan Pis iz Australije otkrio je da mimika, gestovi i drugi pokreti tela mogu da otkriju šta osoba zaista misli.

Evo na šta trebate da obratite pažnju.

Zatvaranje očiju

Ukoliko osoba sa kojom razgovarate zatvara oči dok vam se obraća, onda nešto pokušava da sakrije. Nije da vas se ta osoba boji, već ste joj možda dosadni pa želi ovako da vas se reši.

Stavljanje ruke preko usta

Ovo je tipično za decu koja prekrivaju usta rukom kada ne žele nešto da kažu, ali se dešava i kod odraslih. Ponekad je ovaj gest prikriven blagim kašljanjem.

Grickanje okvira za naočare

Ukoliko vidite nekoga da ovo radi pružite mu podršku i razveselite ga, jer ova osoba definitivno brine o nečemu. Ovo je način da se osećaju malo sigurnije kao kada su ih majke dojile kao bebe.

Olovka ili cigareta u ustima sugerišu isto.

Isticanje lica

Ovaj gest se koristi kako bi se privukla pažnja suprotnog pola. Kada stavimo bradu ili celo lice u prvi plan onda želimo da skrenemo pažnju na sebe. Ovaj momenat muškarcima ne sme da promakne.

Češanje brade

Ovo ljudi rade kada donose neku odluku. Možda gledaju dole, gore, levo-desno… Oni toga uopšte nisu ni svesni jer su duboko zadubljeni u razmišljanje.

Prekrštene ruke

Ovo je jedan od najpopularnijih gestova. Mnogi se osećaju jako udobno u ovom položaju jer im omogućava da se ograde od drugih ljudi. Često ukazuje da smo nečim iziritirani i da se ne osećamo baš dobro.

Isticanje izgleda

Kada žena želi da se dopadne nekom muškarcu ona se trudi da je onm vidi u najboljem mogućem svetlu. Ona ispravlja svoja leđa kako bi istakla grudi i prekršta noge. Spojene ruke koje padaju niz telo su znak zainteresovanosti.

Naginjanje ka sagovorniku

Kada vam se neko dopada onda želite da uspostavite neki kontakt sa njim tako što se naginjete napred. U ovom položaju noge su nepomične, ali se telo instinktivno naginje napred.

Oslanjanje na leđa

Ako se neko zavali u stolicu onda pokazuje da je umoran od razgovora. Možda im je čak i neprijatno zbog razgovora koji se vodi ili osobe koja je pored njih.

Prebacivanje težine s noge na nogu

Ne rade ovo samo deca, već i odrasli koji su anksiozni.

Trljanje dlanova

Veruje se da ruke pokazuju šta mozak misli, a trljanje dlanova znači da osoba ima pozitivna osećanja u vezi nečega. Ispunjeni su nadom i očekuju neke benefite u budućnosti.

Rukovanje obema rukama

Ukoliko vam prilikom rukovanja neko stegne ruku obema rukama, onda vam time pokazuje da je osoba od poverenje.

Rukovanje tako da je dlan okrenut ka plafonu

Ukoliko neko stavi dlan preko vašeg to znači da saoseća sa vama, ali samo ako to uradi odmah a ne pošto drži vašu ruku neko vreme.

Rukovanje sa dlanom okrenutim ka podu

Ukoliko nekome uhvatite ruku na ovaj način onda mu šaljete poruku da ste spremni da mu pomognete.

Rukovanje uz dodirivanje drugom rukom

Nekada se ljudi rukuju tako što vam stegnu šaku, a drugu ruku vam stave na rame ili lakat. Ovakvo uzurpiranje privatnog prostora ukazuje na to da osobi fali komunikacija. Što je dodir bliži torzu, to više toj osobi treba pažnja.

Popravljanje kravate

Ovaj gest menja značenje od situacije do situacije. Ukoliko muškarac vidi zgodnu i lepu ženu onda ovaj gest ukazuje na to da mu se sviđa. Ovaj gest ukazuje i da ovoj osobi možda nije baš prijatno, ili možda malo laže.

Sklanjanje dlačica kojih nema

Ljudi ovim gestom obično pokazuju da im se sa nečim ne slažu, ali ne žele to da kažu. Iako to otvoreno ne govore, ovim gesto jasno daju do znanja da nešto ne odobravaju.

Podizanje nogu na sto

Ukoliko podignete noge na sto pokazujete loše vaspitanje, nepoštovanje, pokazujete ko je šef ili da brinete za svoje zdravlje. Psiholozi kažu da ukoliko vam je udobno u ovom položaju trebate da ga izbegavate ako niste kod kuće.

Obrnuto sedenje na stolici

Ukoliko uzjašete stolicu kao konja, pokazujete da imate problem sa agresivnošću, piše BrightSide. Osobe koje su dominantne sede ovako, a ukoliko ne želite da izgledate slabiji stojite ispred njih dok oni sede ovako.

Igranje sa cipelom

Prekrštene noge su jedna od najatraktivnijih poza koju žena može da zauzme. Ukoliko se uz to žena igra sa svojom cipelom, onda pokušava da skrene vašu pažnju na njene noge. Ovaj gest ukazuje da je žena smirena i relaksirana i ovo je zeleno svetlo za muškarca s kojim razgovara.

Kontakt očima

Oči su ogledalo duše i odličan kanal za komunikaciju. U njima možete da vidite sve emocije koje osoba krije. Kada se dvoje zaljubljenih gleda njihove zenice se šire, a ukoliko je neko besan zenice se smanjuju, piše Telegraf.

