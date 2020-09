Temperaturni kolaps pred nama: UPOZORENJE za ceo Balkan! (foto)

Samo nekoliko dana nakon kalendarskog dolaska jeseni, čini se da je letu zaista došao kraj. Osetan temperaturni pad, obilne kiše i oluja u delovima Hrvatske najavljuje šta očekuje i ostale balkanske države već večeras. Upozorenja su izdata, a na snazi su i žuti i narandžasti meteo-alarm.

Jaka kiša praćena grmljavinom već pada na severu Jadrana, u severnoj Dalmaciji i u središnjoj Hrvatskoj. Kako prenose tamošnji mediji, očekuju se udari vetra i do 90 kilometara na čas.

„Ovo je tek početak, jer će noćas doći do ciklogeneze u Đenovskom zalivu i ciklon će se u subotu naći nad Jadranom, a to znači još kiše i pljuskova, kao i grmljavine nad Jadranom“, saopštili su meteorolozi.

Zbog obilne kiše može doći i do bujučnih poplava, a s obzirom na nestabilnu situaciju, mogu se formirati i pijavice. Osim kiše, moguć je i grad, a zbog drastičnog pada temperature na planina može pasti i prvi sneg.

Prvi izraženiji sustav jutros prelazi preko Hrvatske, a najizrazitijih pljuskova i grmljavine ima na području sjeverne Dalmacije ⛈Pratite kretanje sustava na www.neverin.hrKako je kod vas? Gepostet von Neverin.hr am Donnerstag, 24. September 2020

Nagla promena i u Srbiji

U Srbiji će danas do kraja dana biti toplo uz postepeno naoblačenje i pojačanje južnog i jugoistočnog vetra, naročito na planinama i u košavskom području. Kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se kasno posle podne, uveče i noću, saopštio je RHMZ.

Za subotu je najavljen osetan pad temperature – za 10 do 12 stepeni, a na snazi je žuti meteo-alarm zbog najavljenih padavina i grmljavine. Hladnije vreme sa povremenom kišom zadržaće se do kraja septembra.

Crna Gora: Upozorenje na nevreme, apel da se preduzmu mere

Direktorat za vanredne situacije MUP-a Crne Gore upozorio je nadležne i građane na najavljene nestabilne vremenske prilike u narednim danima i apelovao da se aktivnosti prilagode meteorološkoj situaciji.

„Na osnovu informacije Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju danas, kao i u subotu, nedelju i ponedeljak, očekuju se nestabilne vremenske prilike sa kišom, povremeni pljuskovi sa grmljavinom i sa jakim, na udare olujnim južnim vetrom. U centralnim i južnim predelima očekuje se obilna količina kiše. Intenzivne padavine očekuju se naročito u petak popodne i u toku večernjih sati- tokom noći, u subotu prepodne, u nedelju tokom noći i u ponedeljak. Obilna kiša biće praćena i pojačanim, u planinama jakim južnim vjetrom koji će lokalno imati i olujni karakter“, navodi se u saopštenju Direktorata crnogorskog MUP-a.

Ističu da su, zbog obilne količine kiše i velikog priliva vode, jakog južnog vetra, potencijalno su moguće i određene posledice u centralnim, južnim i primorskim predelima.

„Direktorat za vanredne situacije MUP-a izdaje upozorenje sa ciljem podizanja operativne spremnosti nadležnih organa u sistemu zaštite i spašavanja, dok se građani pozivaju da prilagode svoje aktivnosti najavljenoj meteorološkoj situaciji, a ostali subjekti da preduzmu neophodne mere i radnje kako bi se izbegla potencijalna šteta. Svi nadležni subjekti sistema zaštite i spašavanja će za pomenuti period podići nivo operativne spremnosti za odgovore u ovakvim situacijama“, zaključuje se.

U pojedinim mestima u BiH i do 80 litara kiše po metru kvadratnom

U Bosni i Hercegovini se očekuje umereno do pretežno oblačno vreme, a upaljeni su i žuti i narandžasti meteo-alarm jer se očekuje kiša i u pojedinim delovima jak vetar.

U jutarnjim satima kiša se očekuje u južnim i jugozapadnim područjima. Tokom dana u većem delu BiH s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine očekuju se u Mostaru i Trebinju, gde je uključen narandžasti meteo-alarm.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda očekivana količina padavina u tim delovima biće između 20 i 50 litara kiše po metru kvadratnom, dok lokalno može pasti i do 80 litara.

U ostatku BiH veći deo dana padaće slabija kiša. Više padavina prognozira se uveče i tokom noći.

(Sputnjik)

