Terapeutkinja tvrdi: Ovih 5 znakova pokazuju da ne možete verovati prijatelju

Sa ovakvim ljudima treba biti oprezan…

Terapeutkinja za mentalno zdravlje otkrila je znakove da je osoba nepoverljiva. Bernadet Persel iz Nju Džersija je licencirana klinička socijalna radnica i autorka knjige za samopomoć „Divorced As F* In Seven Spiritual Steps“. Poznata kao @therapibern, ima skoro 70.000 pratilaca na TikTok-u, gde redovno deli savete o mentalnom zdravlju za promovisanje ličnog razvoja, prenosi Dejli mejl.

U jednom od svojih video zapisa opisala je pet znakova nepouzdanih ljudi na koje treba da pazite u svojim odnosima. Persel je prvo savetovao da treba biti oprezan prema nekome ko „izlaže izgovore za svoje postupke“ i odbija da preuzme odgovornost. Ona je napomenula da će nepouzdana osoba ‘kriviti druge za situacije u kojima se nalazi’.

Neko ko ne preuzima odgovornost „sve vidi kao napad“ i „pokloniće se okolnostima“. Navela je primer prijatelja koji je krenuo u ofanzivu nakon što ste im mirno rekli da su vas povredili. Persel je dodala da će čak pokušati da kažu nešto omalovažavajuće kako bi povredili osećanja druge osobe, prenosi Večernji.

Ekspertkinja je upozorila da će nepoverljiva osoba pokušati da „promeni ili prepiše istoriju kako bi ona izgledala bolje“. „Čini se da ih svaka situacija stavlja u ovo dobro svetlo“, rekla je ona. Persel je dodala da će se takođe oslanjati na manipulaciju i „koristiti krivicu ili laskanje da bi dobili ono što žele“.

Na kraju je istakla da nepoverljivi ljudi „mnogo lažu“. „To bi moglo da izgleda očigledno“, rekla je, „ali deo koji nije očigledan je da im je veoma teško da održe svoja obećanja.“ Persel je otkrila i da je mnogi ljudi pitaju kako da znaju kome da veruju i kada da veruju. „Kada se fokusirate na poverenje u sebe, postupci drugih postaju mnogo manje važni“, objasnila je, „Verujte sebi da možete da se nosite sa bilo čime“.

