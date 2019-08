Teroristi OVK klali decu, pa nudili majkama njihovo meso za pasulj (video)

View this post on Instagram

🇦🇱 Bijtë e SHQIPES me shembullin e sakrificës i treguan botës vlerën më sublime që ka Liria për Shqiptarët.Familja Jashari është ikona e trimërisë shqiptare.Me datat 5,6 dhe sonte me 7 mars,nderojmë luftën madhështore të familjes Jashari,nderojmë përjetë bijtë dhe bijat e kombit shqiptar që derdhen gjakun e tyre në themelet e Kosovës së lirë e të pavarur. LAVDI 🇦🇱