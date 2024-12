Tesla je imao ovaj recept za dug život: Evo šta je po njemu čovekov najveći neprijatelj u starosti

Zanimljiv pogled velikog genija na život.

Genijalni pronalazač Nikola Tesla jedan je od najplodnijih i najkreativnijih umova koje je čovečanstvo ikada imalo. Radio je na svojim velikim projektima do samog kraja života i bio je veoma energičan i fokusiran, piše Atma.

Deo odgovora na pitanja o stanju duha i tela koja su dostigla nadljudski nivo sposobnosti i svežine nalazi se u intervjuu koji je tada 77-godišnji Tesla dao 1933. godine.

On je otkrio da svoju snagu i vitalnost u starosti duguje činjenici da je u mladosti „živeo život bez poroka”.

„Stanje našeg tela i duha u starosti je potpuno svedočanstvo kako smo proveli mladost. Tajna moje snage i vitalnosti danas leži u tome što sam u mladosti, da tako kažem, živeo život bez poroka, “ rekao je tada Nikola Tesla .

„Smatram da treba mnogo da vežbate. Svaki dan pešačim 13 do 16 kilometara i nikada ne uzimam taksi ili drugo prevozno sredstvo kada imam vremena da iskoristim snagu nogu. Takođe vežbam i kupam se svaki dan, jer Mislim da je veoma važno koristim toplu kupku, nakon čega se dugo tuširam hladnom vodom“, rekao je Tesla.

Stroga disciplina

Veliki pronalazač je bio poznat po svojoj strogoj disciplini.

„Ne želim nikakav odmor, nikakav prestanak teškog rada. Kada bi ljudi birali posao po svom temperamentu, ukupna količina sreće na zemlji bila bi nemerljivo veća“, istakao je on.

Tesla je verovao da bi „ljudi mogli značajno da produže trajanje svog života ako bi se potrudili“.

„Mnogi su tužni i depresivni zbog kratkoće života. Kakva je svrha pokušavati bilo šta, pitaju se. Život je prekratak, ne možemo da živimo dovoljno dugo da završimo svoje poduhvate. Ljudi bi mogli mnogo da produže svoje živote ako bi učiniti toliko toga što im utire put do prerane smrti“, rekao je on.

Tesla je upozorio da je ishrana kriva za kratak životni vek.

„Pre svega, mi jedemo previše, ali to smo čuli već toliko puta. I jedemo pogrešnu hranu i pijemo pogrešnu tečnost. Najštetnije je prejedanje i nedostatak vežbanja, što stvara toksično stanje u telu i onemogućava oslobađanje od nagomilanih otrova“, smatra on.

Tesla je rekao da je „kiselost organizma naš najveći neprijatelj u starosti“.

Tesla je malo spavao

„Zašto preopteretiti telo koje nas služi? Jedem dva puta dnevno i izbegavam sve namirnice koje stvaraju kiselinu. Većina ljudi jede previše mahunarki, koje sadrže mokraćnu kiselinu. Iako je riblje meso dobro za mozak, ono stvara veoma jaku kiselu reakciju Zbog velike količine fosfora organizam je naš najveći neprijatelj u starosti“, upozorio je on.

„Izbegavam sve stimulanse. Gotovo potpuno izbegavam meso. Uveren sam da će za manje od jednog veka kafa, čaj i cigarete izaći iz mode. Alkohol će, međutim, i dalje biti u upotrebi“, dodao je on.

Tesla je malo spavao, a tvrdio je da „potiče iz porodice dugovečnih ljudi, koji su poznati po tome što ne spavaju mnogo“.

„Spavam? Retko spavam. Potičem iz porodice dugovečnih ljudi, koji su poznati po tome što ne spavaju mnogo. Nadam se da ću dostići rekord svojih predaka i živeti bar 100 godina. Nedostatak sna me ne brine. Ponekad odspavam i po sat vremena“, otkrio je.

„Ponekad, međutim, svakih par meseci spavam četiri do pet sati. Onda se probudim potpuno napunjen energijom, kao baterija. Posle takve noći ništa me ne može zaustaviti. Tada osetim ogromnu snagu. Nema sumnjam da je san obnavljajući, životvorni, da povećava energiju. S druge strane, ne verujem da je to potrebno za nečije zdravlje, pogotovo ako je to neko ko po navici malo spava“, objasnio je on.

