Testom s limunom može dokazati jeste li introvertna ili ekstrovertna osoba

Svako instinktivno zna da li je introvertna ili ekstrovertna osoba i obe su opcije ok. Premda će introvei češće morati da odgovaraju na neprijatna pitanja „A zašto ti stalno ćutiš?“, „Zašto ne dođeš da igramo“ i slična. Ekstroverte manje gnjave zbog toga što neprestano brbljaju i uvek su tamo gdje je akcija. Ali da li je neko introvert ili ekstrovert može otkriti i test limunom. Za samo jedan minut možete doneti zaključke o nečijoj (ili svojoj) ličnosti.

Potrebno vam je:

• sok od limuna

• pamučni štapić za čišćenje ušiju

• konac

Evo kako se to radi:

1. Stavite jedan kraj pamučnog štapića na jezik i držite ga tako 20 sekundi.

2. Zatim nakapajte malo limunovog soka na jezik i progutajte ga. Oprez: nemojte progutati štapić koji je i dalje u ustima!

3. Izvadite štapić iz usta, okrenite ga i sada pritisnite drugi, suvi kraj na jezik na 20 sekundi.

4. Zavežite konac oko sredine pamučnog štapića.

Rezultat:

Ako sad stavite štapić ispred sebe, teži kraj koji visi daje informaciju o vašoj ličnosti: ako kraj koji je bio izložen limunovom soku visi, to znači da ste više introvert. S druge strane, ako pamučni štapić ostane da stoji vodoravno, onda ste verovatno ekstrovert.

To se može objasniti na sledeći način: postoji deo mozga koji je stimulisan društvenim kontaktima kao i unosom hrane. Naučnici tvrde da introverti imaju povećanu moždanu aktivnost u ovom području. To zauzvrat dovodi do pojačanog lučenja pljuvačke kod introverta kada su izloženi podražajima.

