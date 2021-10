To je ljubav! Skratio penis jer se žena žalila da mu je prevelik

Žalila se da je predugačak pa sam ga malo skratio. Uklonili su 3,81 centimetar, rekao je otac troje dece iz Australije voditeljima radija KIISFM nakon što se javio telefonski u njihovu emisiju. Predstavio se kao Dan.

Učinio je to, kako kaže, da bi svoju suprugu s kojom je u braku 21 godinu učinio srećnijom u krevetu.

Voditelji Kyle i Jackie O ostali su šokirani dok je on mirno pričao. Malo su se pribrali pa ga upitali koliko mu je penis bio velik pre zahvata, a on je odgovorio – 25,4 centimetara.

Pitali su mu ga i izgleda li mu polni organ sad normalno.

– Ništa se ne vidi, osim ako ga zbilja izbliza pogledate – odgovorio je.

Priznao je da ljubav vode jednom nedeljno, ali redovno.

– Obično u sredu naveče, sredinom nedelje. Tad preuzmem kontrolu i odvedem je spavaću sobu. Pre je to više podsticala, ali sad ne toliko. Pre osam meseci smo to radili tri do četiri puta nedeljno. Dolazili smo kući s posla i skočili jedno na drugo – ispričao je šokiranim voditeljima, prenosi Daily Mail.

Iako je zvučao vrlo uverljivo, mnogi su se pitali koliko ima istine u svemu što je ispričao.

