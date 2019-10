To je predsednik: volontira star i ozbiljno povređen (foto, video)

Bivšeg američkog predsednika Džimija Kartera (95) od volontiranja nisu „odvukle“ ni povrede koje je zadobio kada je pao u svojoj kući. Nekoliko sati kasnije, on je nastavio učešće u humanitarnoj akciji, s masnicom na oku i 14 kopči na glavi.

WATCH: Former President Carter, the oldest living former president in US history, helps lead a build of Habitat for Humanity homes in Nashville one day after falling at his home and receiving stitches above his eye.https://t.co/CB1TSLeaMh pic.twitter.com/oh0jiv4IXY

— NBC News (@NBCNews) October 7, 2019