Toksični ljudi nisu u stanju da urade ovih 7 stvari: Evo šta ih sprečava u tome

Oni ne mogu da shvate ove koncepte

Svi smo mi okruženi ponekom toksičnom osobom. Nekad ona i živi sa nama. Često je teško tako nešto i prepoznati

Za početak da istaknemo sedam stvari zbog kojih su toksični ljudi ljubomorni na vas:

Imate nešto što oni cene

Nemaju, a veruju i da ne mogu da imaju

Nemaju dovoljno hrabrosti da preuzmu odgovornost i rade na tome da je imaju

Nisu kvaliteti sami po sebi ti koji izazivaju ljubomoru; to je toksična nesposobnost da budete dovoljno hrabri da shvatite ove divne životne koncepte.

Evo sedam malih stvari koje toksični ljudi jednostavno nisu u stanju da urade:

1. Imaju emocionalnu zrelost

Kako ukratko izgleda emocionalna nezrelost:

– Odbijanje da se preuzme odgovornost ili da bude pozvan na odgovornost

– Biti impulsivan

– Biti egocentričan

Kada neko emocionalno nezreo sretne emocionalno zrelu osobu, podseća se na njene nedostatke. Čak i ako vam nikada ne kažu, toksični ljudi su ljubomorni na vašu emocionalnu zrelost jer im to nedostaje. Toksični ljudi zavide drugima jer nemaju dovoljno hrabrosti da razviju emocionalnu zrelost.

2. Imati hrabrosti

Ako „hrabrost i smelost“ zamenimo jednom rečju, to bi bila iskrenost. A ako bi Karl Jung zamenio psihoterapiju za jednu stvar, to bi bila iskrenost. I to su njegove reči.

„Istinski moralni napor je zamena za psihoterapiju“ — Karl Jung

Takođe: „Praktični pristup za razvijanje vaše senke, u osnovi, je radikalna iskrenost.

Ovo nije iznenađenje. Iskrenost je jedna od stvari koje zahtevaju hrabrost i, ponekad, smelost. Potrebna je hrabrost da se samoreflektuje, bude jasan sa sobom, vodi teške razgovore, živi autentično i ne laže. Potrebna je hrabrost za donošenje kritičnih odluka u svom životu. Dakle, nije iznenađenje pronaći isceljenje na drugoj strani poštenja.

Takođe nije iznenađenje da toksičnim ljudima nedostaje dovoljno hrabrosti i smelosti da žive na pošten način koji donosi isceljenje i stabilnost. Žive u lažima, obmanama, izdaji i manipulaciji. Oni rade ove stvari sebi pre nego što to urade bilo kome oko sebe.

3. Imati granice

Granice su jedna od najneshvaćenijih tema. Prvo, one ne znače biti krut, one nisu namenjene da drže ljude dalje od vas. Što je još važnije, one su u vašoj sferi kontrole.

Toksični ljudi, generalno, imaju ili niske ili suviše krute granice. To je zato što nisu dobri u identifikaciji šta je njihova odgovornost, a šta nije. Pošto će ili želeti da napadnu vaše granice ili će se osećati kao da napadate njihove, osećaće se neprijatno (i zameriće vam). Jake, zdrave granice ih nerviraju ne samo zato što im to nedostaje, već i zato što izazivaju njihove nezdrave granice – sprečavajući ih da dobiju ono što žele.

4. Imati mentalnu jasnoću

Negativne misli, emocije i vibracije troše energiju i prave nered u umovima. Biti egocentričan troši i nečiju energiju. Isto tako, previše se ulaže u mišljenja drugih ljudi o vama. Ukratko, nisko samopoštovanje je ogroman potrošač energije. Zbog toga ljudi troše mnogo svoje energije pokušavajući da pruže prvu pomoć emocionalnoj rani. A tačno je suprotno. Dakle, kada ste slobodni od ovih stvari, obično imate više energije i jasniji um.

5. Imati stabilne odnose

Nizak nivo emocionalne zrelosti obično dovodi do nestabilnih odnosa – prijateljstva, intimnih odnosa i posla. Nije tajna da toksični ljudi imaju neuredne, nestabilne veze.

6. Sposobnost rukovanja i rešavanja sukoba

Sposobnost rešavanja sukoba direktno je povezana sa visokim nivoom emocionalne zrelosti. U isto vreme, to je jedna od veština koje pomažu ljudima da održe i ojačaju svoje odnose. Toksični ljudi ili vole sukobe ili ih izjedaju.

7. Sposobnost da istovremeno držite kontradiktorne ideje u svom umu

Ovo je „intelektualni“ deo empatije. To je kombinacija:

– Ne shvatati stvari lično

– Imati empatiju

– Biti manje osuđujući i više razumevajući

Držanje kontradiktornih ideja u isto vreme je znak emocionalne zrelosti. Da li ste ikada sreli nekoga koga je povredio, recimo, narcis? Možda si to ti?

Visoko sigurni i emocionalno zreli ljudi na kraju mogu da vide bol koji su prouzrokovali da neko bude otrovan. Da, oni mogu biti povređeni postupcima ove osobe. Ipak, oni mogu prepoznati koliko teško ova osoba mora da pati. Toksični ljudi nemaju ovu sposobnost, piše Mosab Alkhteb, pisac i autor brojnih knjiga o vezama i samorazvoju za Your Tango, prenosi 24 sedam.

