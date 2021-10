Toliko je promenila svoj izgled da ni rođena majka nije mogla da je prepozna

Kora Henderson početkom 2020. dostigla je težinu od 95 kilograma. Ova 21-godišnjakinja radila je tada kao stjuardesa, pa je svaki dan jela brzu hranu i pila gazirane napitke.

„Pre leta to je bilo najjednostavnije. Znala sam da je ta navika nezdrava, ali nisam to shvatala sve dok nisam postala neprepoznatljiva“, ispričala je medijima.

Naime, nakon što je majka početkom prošle godine, kad se vratila u Australiju, pokupila na aerodromu, nije mogla da je prepozna.

„Za šest meseci sam se užasno ugojila. Mama me je ispitivala šta se događa. Bilo je grozno čuti tako nešto i to me je nateralo da već sledećeg dana promenim navike“, prisetila se Kora.

Promenila je ishranu, upisala se u teretanu, i za godinu dana uspela da izgubi 30 kilograma. Sada je na zdravih 65.

„Prvo sam se fokusirala na kardio. Kad sam stala na traku za trčanje, nisam mogla da izdržim duže od 20 sekundi“, dodaje.

Upisala je i HIIT i plesni trening. Ubrzo se odvažila na dizanje tegova.

„Najteži deo bio je kako da steknem doslednost i odlazim u teretanu svaki dan. Bila sam oštra prema sebi. Ako sam propustila jedan dan, osećala sam krivicu. Motivaciju sam nalazila u fotografijama ‘tela iz snova’, koje sam postavljala kao pozadinu na telefonu“, ističe.

Kad je stigla na težinu od 75 kilograma, stagnirala je. To je dovelo do frustracija.

„Ipak sam uspela da skinem i tih poslednjih 10 kilograma. Važno je setiti se da to ne može postići niko drugi, samo vi i samo za sebe. Nećete ništa ostvariti budete li sedili i čekali. Fokusirajte se na ishranu, vežbajte i budite uporni“, savetuje ova mlada devojka drugima koje čeka isti put.

