Top 10 knjiga koje će vam promeniti život iz korena

Za ljubitelje popularne psihologije, izdvojili smo najbolje knjige koje će vas uvesti u pravo duhovno putovanje, navesti vas da bolje razumete svet oko sebe i pronađete unutrašnji mir.

Poslednjih godina sve češće se priča o terminu self-help ili samopomoć koji se odnosi na veliki broj tehnika koje nam pomažu da živimo život kakav želimo.

U skladu sa tim sve je više knjiga iz područja popularne psihologije koje služe kao priručnik na putu ostvarenja uspeha i sreće na svim životnim poljima, a sve to kroz lični napredak, mir i ljubav koju prvenstveno treba pronaći u sebi.

Ukoliko želite da krenete na duhovno putovanje, ovih deset knjiga biće vam od velike koristi.

Ali ne zaboravite, “čarobne formule” ne mogu delovati ukoliko niste spremni da ih primenjujete.

#Tajna

Pre tačno deset godina u Americi je premijerno prikazan film Tajna, autorke Ronde Bern. Posle ogromnog uspeha koji je ovaj film doživeo, objavljena je istoimena knjiga. Do sada je širom sveta prodato više od 9 miliona primeraka knjige na engleskom i preko 3 miliona primeraka na ostalim jezicima. Tajna je objavljena u više od 40 zemalja. Konačno naši čitaoci imaju priliku da u domaćim knjižarama kupe i srpsko izdanje Tajne. Autorka Ronda Bern, sakupila je oko sebe neverovatnu grupu pisaca, filozofa, umetnika i drugih izuzetnih ljudi različitih profesija koji su joj pomogli u nastanku ove knjige.

Svi oni govore o Tajni koja je vekovima vešto čuvana od strane privilegovane manjine. Po prvi put u istoriji sveta, neko je odlučio i uspeo u nameri da Tajnu saopšti čitavom svetu i tako od njega stvori srećnije i bolje mesto za život svih nas. Tajna ne nudi gotove recepte, ali vam otkriva puteve i prečice kako da potpuno ovladate svojim životom i svojom sudbinom. Cilj ove knjige nikako nije da vas menja ili popravlja već da vam pruži radost kroz koju ćete naučiti da volite svaki deo sebe i da vas nauči da poštujete svaki trenutak koji vam je dat da ga provedete na ovoj izvanrednoj planeti. Tek kada to naučite, naučićete i kako da pružite radost onima koji vas okružuju.

#Kako da izlečite svoj život

Ovo je izuzetna knjiga Louise Hey za one koji žele da unesu pozitivne promene u svoj život i da pronađu izvore samopouzdanja i ljubavi prema sebi. Ovo je priručnik za ljude pritisnute problemima, koji žele i moraju da se ponovo rode, da krenu drugim putem, da nauče da budu zadovoljni sobom, a time će biti uspešniji, zadovoljniji i srećniji. Louise smatra da nema toga što se ne može izmeniti i izlečiti snagom volje, potrebno je samo malo mentalne higijene, mora se izmeniti način mišljenja.

#Traži i dobićeš

Ovo je prva knjiga Esther Hicks, autorke i motivacionog govornika, koja uz pomoć “nefizičkog entiteta” zvanog Abraham, piše knjige i održava seminare širom sveta na kojima odgovara na različita pitanja učesnika. U ovoj knjizi pronaći ćete načine na koje da privučete izobilje novca, zdravlja, ljubavi, radosti i sreće u svoj život, koje ste do sada nesvesno odbijali. Neverovatno učenje, mudre reči, korisni saveti i poučni primeri drugih su sadržaj knjige.

#Razgovori s Bogom

Zamislite da ste mogli Bogu da postavite najzagonetnija pitanja o postojanju – pitanja o ljubavi i veri, dobru i zlu, životu i smrti. Pretpostavite da je Bog dao razumljive i jasne odgovore. To se desilo Nealu Donaldu Walschu. Može se desiti i vama. Upravo ćete doživeti razgovor…

Dijalog počinje…

Čuo sam vapaj srca. Video sam traganje duše. Znam koliko ste duboko žudeli za Istinom. U bolu ste je prizivali, i u radosti. Preklinjali ste me beskrajno. Pokaži se. Objasni se. Otkrij se.

Učinio sam ovde i sada, na način tako jasan, da ne možete pogrešno razumeti. Jezikom tako jednostavnim, da vas ne može zbuniti. Rečnikom tako običnim, da se ne može izgubiti u preopširnosti.

Dalje idite. Pitajte me bilo šta. Bilo šta. Smisliću način da vam odgovorim. Koristiću čitav univerzum da to učinim. Zato budite pažljivi. Ova knjiga nije jedino sredstvo. Možete postaviti pitanje i odložiti knjigu.

#Moć sadašnjeg trenutka

Moć sadašnjeg trenutka autora Eckharta Tollea predstavlja kompletan vodič, potpun kurs iz meditacije i spoznaje. To je knjiga kojoj se treba stalno vraćati – i svaki put kada joj se opet posvetite, bićete nagrađeni novom mudrošću i značenjem. To je knjiga koju će mnogi ljudi želeti da proučavaju do kraja života. Moć sadašnjeg trenutka ima predane čitaoce čiji je broj u porastu. Već je proglašena za remek-delo, a kako god da je ljudi nazivaju, kako god da je opisuju, u pitanju je knjiga koja ima snagu da menja živote, snagu da nas u potpunosti dovede do spoznaje ko smo zaista.

#U Vorteksu ostvarenih želja

Knjiga u Vortexu ostvarenih želja nastala je kao rezultat dugogodišnjeg istraživanja Zakona privlačenja od strane autorke Ane Bućević. Svoje životno iskustvo ona je spojila sa iskustvima drugih osoba i tako napisala knjigu koja vam može pomoći da promenite svoj život iz korena.

Autorka veruje da je svako kovač svoje sreće i da svako može uticati na sopstveni život pomoću Zakona privlačenja. Ona smatra da svi mi svesno ili nesvesno kreiramo našu stvarnost i uvek možemo uz pomoć emocija kao vodilja da promenimo svoje misli ili ih usmerimo u pravom smeru. Važno je birati na šta ćemo misliti, a emocija nam govori šta ćemo privlačiti jer su emocije manifestacije misli.

Možemo slobodno reći da knjiga nudi jednu dobro poznatu poruku – kakve su ti misli, takav ti je život. U njoj možemo pronaći metode kako da privučemo sve ono što nas čini srećnim i kako da budemo zadovoljni i da uživamo u tim blagodetima. Bitno je da odvojimo vreme samo za sebe i da uzmemo život u svoje ruke. Čuda su moguća ukoliko u njih verujete!

#Možeš ako veruješ da možeš

Knjiga Možeš ako misliš da možeš, autora svetskog bestselera Moć pozitivnog mišljenja dr Normana Vincenta Peala polazi od teze da čovekove misli određuju njegov život i pokazuje nam kako da postanemo uspešni, delotvorno rešavamo svoje probleme i ostvarimo sreću. Jednostavnim i lako razumljivim jezikom, nizom primera iz svakodnevnog života, jedan od osnivača filozofije samopoštovanja i “pozitivnog mišljenja” savetuje nam kako da primenom dinamičnih i kreativnih načela savladamo teškoće i ostvarimo uspeh.

Inspirativne priče o ljudima koji su uspeli da iz korena izmene svoj profesionalni i privatni život ilustiruju praktičnu primenu duhovnih načela koja dovode do kreativnog raspleta. Ako učvrstite veru u snagu svog uma, ako steknete pravu motivaciju, izgradite samopouzdanje i sačuvate smisao za humor, ako prihvatite činjenicu da možete uspešno da savladate svaki problem, vaše želje mogu postati stvarnost.

#Ljubavologija

Kakva je razlika između ljubavi i zaljubljenosti? Postoje li bezuslovna ljubav i srodne duše? Da li je ljubav stvar odluke i da li je istina da se suprotnosti fatalno privlače? Otkud prevara i da li ju je moguće preboleti?

Ovo su samo neka od pitanja koja postavlja i na koja precizno odgovara Bruno Šimleša, vodeći hrvatski autor vodiča kroz život, u svojoj novoj knjizi Ljubavologija. Ova knjiga nas uči kako da izgradimo zdrave i srećne veze s drugima.

Bilo da je reč o partnerskoj ili porodičnoj ljubavi, prijateljskim i poslovnim odnosima, autor upozorava na uobičajne zablude i pogrešna očekivanja koja namećemo jedni drugima, ali isto tako predlaže i rešenja koja će vratiti poverenje i zadovoljstvo u najbitnije sfere života. Za građenje istinske ljubavne veze ključna su tri faktora – ravnoteža davanja i primanja lepote, visok stepen kompatibilnosti i iskrenost. Bruno Šimleša čitaocima postavlja jedinstven test koji će partnerima pomoći da otkriju koliko se njihove ljubavne želje i nadanja podudaraju, kao i imaju li temelj za stvarnu, ispunjenu vezu.

#Flow − Očaravajuća obuzetost

Zašto je tako teško biti srećan? Šta je smisao života? Sve su to pitanja koja nas, kad-tad, okupiraju. Mihaly Csikszentmihalyi, jedan od vodećih psihologa našeg doba, kaže kako odgovor na pitanje sreće leži u činjenici da, umesto da se prepustimo zatupljujućoj moći svakodnevice i lenjosti, radimo ono što volimo, a što dovodi do stanja potpune uključenosti u život koje autor naziva flow.

#Prerano stari, prekasno mudri

Gordon Livingston, psihijatar sa dugogodišnjim terapeutskim iskustvom, nakon što je izgubio dvojicu sinova u razmaku od godinu dana, napisao je ovu knjigu, gde otkriva preko trideset životnih istina koje nas definišu kao ljude. On šalje poruku kako nikada nije kasno živeti sa svrhom, pa makar i nakon teških trauma i stresova.

Iako vam se na prvi pogled može učiniti da u ovoj knjizi nema ničega što već ne znate, to su sve stvari kojima u svakodnevnom životu ne pridajemo dovoljno pažnje. Livingston nas, poput kakvog dobronamernog mentora, svojim istinama upozorava da je razlika između osobe kakva želimo da budemo i one kakvi jesmo u volji da svakodnevno činimo dela koja su u skladu s našim unutrašnjim bićem.

