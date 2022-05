Tragična smrt tinejdžerke koja se proslavila kao zvezda dečjih takmičenja u lepoti (foto)

Kajlija Pozi, 16-godišnja devojčica koja se pojavila u emisiji „Toddlers & Tiaras“ kanala TLC kada je imala samo 5 godina, izvršila je samoubistvo, a tragičnu vest potvrdila je njena majka.

„Nemam reči. Prelepa devojčica je otišla. Molim vas, dajte nam privatnost dok oplakujemo gubitak Kailije. Ostaće moja beba zauvek“, objavila je Marsi Pozi Gaterman u utorak, na Fejsbuku, podelivši fotografiju svoje ćerke u haljini. Devojčica je od najmlađih dana bila oblačena u uske haljine, a često je na sebi imala profesionalnu šminku.

Kasnije je majka devojke u izjavi za TMZ rekla da je njena ćerka „donela ishitrenu odluku da okonča svoj zemaljski život“. Njeno telo pronađeno je u ponedeljak u automobilu u državnom parku Birč Bej u Vašingtonu, potvrdile su vlasti za Dejli mejl (DailyMail.com).

Kajlija je nedavno proslavila 16. rođendan i prisustvovala je maturskoj večeri tokom vikenda.

This Gif is my most used one and is a young woman called Kailia Posey who just went to her prom a few days ago, aged 16.

Sadly she has now unexpectedly died.

Cause of her death has not been released.

Incredibly sad.

RIP Kailia. #KailiaPosey pic.twitter.com/jbT4AVeBqK

— H (@helen_a15) May 4, 2022