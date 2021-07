Tragična sudbina najlepšeg dečaka na svetu (foto)

Tužna životna priča mladog glumca kome je manipulativni filmski režiser ukrao detinjstvo živi je dokaz da lepota može biti prokletstvo.

Poznati filmski režiser Lučino Viskonti tražio je „savršenu lepoticu“ sedamdesetih godina prošlog veka da bi glumio u svom novom filmu „Smrt u Veneciji“. Kandidat je morao da ima toliko zadivljujući pogled da je publika mogla da veruje da će samo njegova lepota biti dovoljna da odvrati Dirka Bogardea, bolesnog i ostarelog kompozitora.

Ali Viskonti nije tražio ženu, već adolescenta. Ono što je tražio pronašao je kod 15-godišnjeg Šveđanina Bjorna Andresena, koji je glumio poljskog dečaka u mornarskom odelu po imenu Tadzio.

Godinu dana kasnije, u Londonu, za svetsku premijeru filma ispred kraljice i princeze Ane, Viskonti je proglasio Andresena „najlepšim dečakom na svetu“, zapanjujućim naslovom koji je neke filmske kritičare naveo da ovog plavokosog dečaka gotovo nezemaljske lepote stave u rang sa Mikelanđelovim Davidom.

Preko noći je postao super zvezda, ali je njegova slava ubrzo postala „noćna mora“ koja ga je progonila čitav život. Viskontijeva opaska o „najlepšem dečaku“ možda je pre svega bila marketinški trik, ali decenijama je bila kamen na Andresenovim leđima.

Jer kao što je otkriveno u novom dokumentarcu „Najlepši dečak na svetu“, koji opisuje duboko tragičan život, Andresen bi bio mnogo srećniji da nikada nije upoznao Viskontija, kojeg opisuje kao „kulturnog grabežljivca“ koji je cinično eksploatisao i objektivizovao svoju mladost i izgled.

