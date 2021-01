Tramp odbio da je pomiluje: Pogubljena prva žena u Americi od 1953.

Liza Montgomeri – jedina žena u Americi koja je čekala na izvršenje smrtne na federalnom nivou – pogubljena je u sredu. Montgomeri je prva žena pogubljena na federalnom nivou posle 67 godina.

Judge halts execution of Lisa Montgomery, who was convicted of killing Missouri woman, cutting baby from womb https://t.co/Gm4RHCgSt4 pic.twitter.com/qaXzdS4445

— St. Louis Post-Dispatch (@stltoday) January 12, 2021