Transformacija koja će vas šokirati: Beskućnik nakon šišanja dobio nadimak Džordž Kluni (video)

Beskućnik iz Španije dobio je nadimak „Džordž Kluni“ nakon što ga je lokalni frizer pretvorio u elegantnog i uglađenog “hipstera”, a zatim objavio snimak transformacije.

Homeless man can't believe his transformation after barbers cut his hair for free pic.twitter.com/In5jesAZw5

— The Sun (@TheSun) May 22, 2022