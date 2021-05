Treba li zaista isključivati kućne aparate tokom grmljavine?

Razbijamo zablude ovim odgovorom.

Nevreme u Beogradu nas je podstaklo da napišemo tekst o temi koja mnoge zanima. Većina nas je u zabludi i često kada čujemo grmljavinu odmah posegnemo za isključivanjem malih kućnih aparata, isključujemo punjače, ma baš sve.

Evo odgovora da li je to normalno ili je u pitanju zabluda. Postoje i oni koji ne veruju u ove tvrdnje, sa izgovorom da su to besmislice.

Udarci groma i česti nestanci struje mogu doprineti da se vek naših kućnih aparata smanji, a nekada mogu potpuno da se unište. Mnogi smatraju da strujni napon koji prolazi kroz kuću nije uvek isti, a da udari groma utiču na te strujne skokove.

Kod nas se 220 volti smatra standardnim naponom, a udar groma može da oslobodi napon do čak nekoliko miliona volti. Šta to znači? To predstavlja veliku opasnost za vaš dom, pre svega što ćete udarcem groma ostati bez elektičnih uređaja koji neće moći da izdrže veliki strujni pritisak.

Jedna veoma važna stvar jeste da ne uključujete odmah aparate nakon nevremena, da bi se napon stabilizovao. Potrebno je da sačekate nekoliko minuta, a tek onda da ponovo povežete uređaje.

Tokom nevremena i grmljavine treba da budete u prostoriji sa gromobranima, zatvorite vrata i prozore, skupite noge i budete dalje od utičnjice, uđete u automobil (ako ste napolju), čučnete ili legnete na otvorenom (ako nemate gde da se sakrijete), isključite sve kućne aparate.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.