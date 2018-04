Tri najciničnije čestitke za Uskrs (foto)

Predstavnici privremenih institucija u Prištini čestitali su danas Uskrs pravoslavnim vernicima.

Kosovski predsednik Hašim Tači je na Tviteru, uz fotografiju ofarbanih jaja, poželeo „srećan Uskrs svima koji slave na Kosovu i širom sveta po julijanskom kalendaru“.

To all those celebrating in #Kosovo and around the world according to Julian calendar, Happy #Easter! May you have peace and happiness with your families and friends this #EasterSunday! pic.twitter.com/y9aWiSqcOd

— Hashim Thaçi (@HashimThaciRKS) April 8, 2018