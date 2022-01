Tri saveta uz koje ćete lakše ostvariti novogodišnje odluke

Donosimo ih svake godine i skoro u isto vreme ubrzo nakon toga od njih odustajemo. Naravno, reč je o novogodišnjim odlukama. Iako su često isforsirane, nisu loše. Mogu biti dobra motivacija za poboljšanje kvaliteta života za put prema uspehu.

Studije dokazuju da oko februara zaboravljamo na odluke koje smo doneli uoči početka godine. Takvo ponašanje može uzrokovati frustracije, a sve može završiti neslavno i iduće godine. Najčešći problem je to što ih većina ljudi donosi naglo, bez dubljeg razmišljanja. Kako bi što bolje ostvarili nove odluke, donosimo nekoliko saveta.

1. Dobro razmislite

Sednite i razmislite o novogodišnjim odlukama. Pitajte se šta vam je važno, kako to možete ostvariti i kada? Ljudi ih većinom donose usputno pod uticajem okoline. Napišite listu želja na papir. Budite konkretni, na primer ‘Želim da prestanem da pušim’, ‘Želim da redovito idem na trening’ i slično. Uzmite drugi list papira. Za svaku želju morate se pitati dve stvari – da li je to ono što želite i da li je to ono što bez zadrške treba da ostvarite. Ako imate potvrdan odgovor na oba pitanja, želja ostaje na listi.

2. Napravite plan

Potreban vam je strateški plan za ostvarivanje želja. Na primer, ako želite da menjate posao morate se dati u akciju istraživanja. Šta se nudi, za šta su vam potrebne dodatne kompetencije ili je potrebno da upišete neki kurs? Razradite plan i krenite manjim koracima.

3. Budite realni

Cilj novogodišnjih odluka ne znači nužno da ih treba ostvariti u narednoj godini, već da ćete aktivno raditi na odlukama. Ako se radi o većem poduhvatu, možda ni nije realno da ćete želju ostvariti za godinu dana. Ali, radićete na njoj i do tada ćete možda biti na više od pola puta.

– Ako osećate da ne postižete šta biste trebali, pritisak oko potrebe za postizanjem uspeha mogao bi da bude štetan – ističe psihoterapeut i savetnica Melisa Kouts.

Stoga je bolje doneti odluke koje se tiču zdravlja, a ne one koje se odnose na novac i materijalne stvari.

– Ako niste sigurni gde da započnete, razmislite o protekloj godini. Razmislite o svemu što je bilo dobro, a s čim ste imali problema. A zatim odatle izaberite jedno ili dva područja. Imajte na umu da je to posao koji traje i nećete ga brzo ostvariti – kaže Huton.

