Trikovi kako da što JEFTINIJE isplanirate PUTOVANJE

Kriza i inflacija poremetili su celi svet, pa tako i turističku industriju. Iako nije kao u vreme pandemije, ljudi se sve ređe odlučuju na neko dalje putovanje. Ako se i usudite, dobro bi bilo da putovanje počenete da planirate već sada te da primenite neke od trikova kako bi uštedeli. Kako prenosi aktuelnosti.us, postoji šest trikova za jeftinije putovanje, a preporučuje ih finansijski stručnjak Džon Loue.

Putni troškovi

Ako ste odlučili da putujete u inostranstvo i želite da putujete avionom, dragoceno je da unapred proverite cene karata, a zatim imajte na umu da one mogu da variraju. Potražite aplikacije koje će vam pomoći da pronađete najjeftiniji let do odredišta na koje želite da stignete. Last minite – putovanja su najboljih načina da iskoristite prednosti odmarališta koja žure da popune sobe po niskim cenama.

Razmislite unapred

Kada odlučite na koju destinaciju želite da idete, razmislite unapred i potražite lokalne grupne lokacije za kupovinu. Na taj način možete uštedeti novac uz odlične ponude za obroke, banje ili jednodnevne izlete.

Iskoristite bonuse

Ako imate dovoljno milja koje ste prethodno prikupili na službenim ili drugim putovanjima, razmislite kako da ih najbolje iskoristite. Neke od avio-kompanija nude putnicima nagradne bodove koje možete zameniti za besplatne ili čak jeftinije letove ili druge pogodnosti

Izbegavajte restorane

Ako boravite u apartmanu ili aparthotelu, možete sami da pripremate obroke kupujući namirnice u lokalnom supermarketu ili na pijaci. To je odličan način da uštedite novac, jer osim što ćete iskusiti dašak autohtone kuhinje, ne morate da brinete o visokim cenama u restoranima. Takođe, unapred pripremite grickalice i hranu koju ćete poneti tokom turističkog razgledanja destinacije, ili za boravak na plaži.

Bankarstvo u inostranstvu

Kreditne kartice su i dalje najpraktičniji, najjeftiniji i najsigurniji način plaćanja, posebno pripejd kartice. Manje su uočljive od gomile novca koju obično krijemo, a pružaju eleganciju i bezbrižnost. Obavezno proverite razliku u kursu na destinaciji na koju idete i kojim karticama možete da se služite.

Osiguranje

Uprkos pažljivom planiranju, uvek vas nešto može zaustaviti u poslednjem trenutku. Nesreća, bolest ili drugi razlog za otkazivanje putovanja je uvek moguć, pa razmislite kako da obezbedite povraćaj novca koji ste uplatili za putovanje.

