Trka s vremenom: Kako doći do dečaka u bunaru od 110 m? (foto, video)

Spasioci vode trku s vremenom i pokušavaju da izvuku dvogodišnjeg Julena koji je u nedelju upao u bunar dubok 110 metara na području Malage u Španiji. Na mestu nesreće skuplja se sve više ljudi koji daju podršku roditeljima i malenom dečaku poručuju „da izdrži“. Spasioci i inženjeri rade danonoćno.

Isprva je planirano da se iskopa tunel paralelan s rupom u koju je dečak upao, ali se stručnjaci boje da bi moglodoći do urušavanja zemlje. Osim toga, ne poznaju tako dobro područje.

Zato je inženjer građevinarstva Angel Garsía Vidal predložio da najprije bageri iskopaju zemlju oko bunara do dubine od 30 metara. Zatim bi trebalo s jedne i druge strane bunara napraviti dva paralelna tunela do dubine od oko 107 m iz kojih bi se moglo doći do dna bunara.

Međutim, problem je u tome što bi realizacija takvog plana trajala najmanje mesec dana, a dečak toliko vremena nema. Svaki pak pogrešan korak može zatrpati bunar. Ipak, Vidal ne gubi nadu.

– Radimo što brže možemo i radimo sve kako bi spasili dečaka – kaže Vidal.

Spasioci su dosad našli slatkiše koje je dečak imao kod sebe i pramenove njegove kose. Nadaju se da je i dalje živ.

Problem je što je ulazak u bunar toliko uzak da u njega ne može ući odrasla osoba. U rupu su ušli kamerom, ali je ona došla do tri četvrtine bunara. Put dalje su joj blokirali zemlja, pesak i kamenje koji su se verovatno urušili kada je dečak pao u bunar.