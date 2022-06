Troši 50.000 dolara dnevno i priznaje: „Ne znam da sama operem kosu, to rade drugi za mene“

Roma Abdeselam, samoprozvana ‘ćerka koja ostaje kod kuće’, na svom TikTok profilu često se hvali kako dnevno zna da potroši i do 50.000 dolara svojih roditelja. Roma na ovoj društvenoj mreži ima više od 600 hiljada pratilaca, a redovno objavljuje snimke koji prikazuju njen ekstravagantni način života.

Bilo da ubrizgava botoks ili troši novac u Cartieru, Romi nije problem da prizna da zapravo ne radi ništa. Ipak, tvrdi da i ostajanje kod kuće zahteva puno posla.

– Briga o sebi kao ženi posao je sam po sebi. Nemam pojma kako žene koje rade od 9 do 17 sati uspevaju da obave bilo kakve zahvate, jer ja to vreme potrošim na svoje tretmane – govori Roma, prenosi The Sun.

Nikada ne podešava alarm ujutro, ali skoro da nema slobodnog trenutka u danu ove Njujorčanke – iako nema posao.

– Volim da započnem svoj dan sa šoljicom kafe, ali mrzim bilo šta da radim oko pripremanja iste pa samo naručim da mi je dostave kući. Nakon toga najčešće sledi sat vežbanja. Nakon toga sređujem frizuru i provodim popodne u kupovini s prijateljima, nakon što obavim ručak – uvek se trudim da stignem u 13 sati na ručak. Nakon toga pokušavam da ubacim još jedno vežbanje u raspored i ostaje mi dovoljno vremena da se spremim za večernji izlazak s prijateljima – govori Roma.

Njen životni stil u potpunosti finansiraju njeni roditelji, a Roma iskreno priznaje da ne voli ‘ni prstom da mrdne’, čak i kad su najjednostavniji zadaci u pitanju, ako za iste može nekome da plati da ih obavi umesto nje.

– Mrzim sama da perem kosu, to zahteva puno posla, tako da uvek platim nekome da dođe i nekoliko puta nedeljno mi opere kosu i isfenira je. Mrzim da radim bilo šta što mi je neprijatno, ne znam kako da operem kosu sama pa zato imam druge koji to rade umesto mene – priznaje.

Iako se plaćanje za pranje kose može činiti poput ekstravagancije, to je samo ‘kap u moru’ kad je u pitanju njen budžet koji svakodnevno troši. Najviše novca troši na garderobu, za koju procenjuje da sada vredi skoro 2 miliona dolara, a influenserka godišnje potroši 300.000 dolara na odeću.

– Četiri puta nedeljno idem u šoping, a najviše što sam potrošila za jedan dan bilo je 50.000 dolara. Najčešće te komade odeće obučem samo jednom ili dvaput pre nego što ih se rešim. Ne volim da imam previše odeće tako da je najčešće doniram. Ako sam se slikala u toj odeći, onda više nema taj osećaj novog pa brzo odustanem od tih komada – objašnjava Roma.

Osim odeće, ova devojka najviše troši i na tretmane lepote, a njih ima poprilično.

– Svaka tri meseca odem na botoks i japansko iscrtavanje obrva, odnosno microblading. Svaki drugi mesec obavim microneedling i hemijski piling, a onda jednom nedeljno imam tretman zatezanja tela i limfnu masažu i masažu lica – nabraja Roma.

I dok je ona više nego zadovoljna svojom ulogom ćerke koja ostaje kod kuće, priznaje da njeni roditelji žele da polako počne sama da se izdržava. Romi, koja godišnje otputuje barem 10 puta u inostranstvo, ta ideja i nije toliko primamljiva. Nakon jednog svog posebno skupog pohoda, bila je prisiljena da ‘zavrne slavinu’ kad je njeno trošenje u pitanju.

– Nikada nisam imala džeparac, ali su mi ga roditelji jednom uskratili jer sam trošila oko 150 hiljada dolara mesečno. Oduzeli su mi kreditnu karticu. Moja porodica me tera da se zaposlim, a takođe me teraju i da se udam jer ne žele da se finansijski oslanjam na njih, ja sam poput pijavice – priznaje.

I na radost svojih roditelja, Roma je prošle godine uspela da se delimično sama finansira zahvaljujući svom TikTok profilu. Snimci u kojima prikazuje svoj luksuzni način života prikupili su više od 15 miliona pogleda, što joj je donelo zaradu u iznosu od oko 20 hiljada evra mesečno. Svaka priča ima i crnu stranu pa tako Roma često prima i pretnje smrću, ali je to previše ne brine.

– Volim moje trolove. Ako počnete da se branite, to nije toliko zabavno kao kad im uzvratite i vi njih počnete da ismejavate. Razgovaram s ljudima koji me mrze i na kraju se najčešće izvine jer im nije ni na kraj pameti da ću im odgovoriti. Ponekad me stvarno iritiraju, posebno kad se okome na moje prijatelje ili porodicu. Recite šta hoćete o meni, a njih ostavite na miru. Ali, kad mi napišu da sam ružna, samo se nasmejem jer su ti komentari tako glupi – zaključuje Roma za The Sun.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.