Trudnica ušla u autobus, a putnik nije hteo da ustane: Njegov izgovor razbesneo je ceo svet

Nakon što je odbio da u autobusu ustupi mesto trudnoj ženi, jedan čovek je otkrio da trpi napade od svih u svojoj okolini, čak i od sopstvene porodice.

Ovaj neimenovani muškarac je na Reditu objasnio da radi posao na kome 10 sati dnevno stoji na nogama i da iskreno ceni vreme koje provede sedeći u autobusu na putu do kuće. Dodao je i da od poslednje stanice autobusa ima još 20 minuta hoda do kuće.

– Sinoć je u autobus ušla trudna žena. Počela je da traži slobodno mesto, ali nije ga bilo. Bio sam joj najbliži pa je počela da mi upućuje poglede. Imao sam slušalice i pretvarao sam se da je ne vidim, ali onda je ona počela razgovor sa mnom. Nisam bio nepristojan ili slično, samo sam joj rekao da sam imao jako naporan dan i da me bole noge. Nisam želeo da joj ustupim svoje mesto. Zatim je ona počela da plače, govoreći da je samohrana majka. Rekao sam joj da mi je žao, ali da je to bio njen izbor i da ne može da očekuje da se drugi ljudi povinuju njenom izboru. Živimo u državi u kojoj su kontrola rađanja i pobačaji besplatni, pa ne znam zašto bi ovo trebalo da bude moj problem. Nisam ja kriv što je odlučila da ima dete ako sebi ne može da priušti automobil – ispričao je muškarac, i doda da on inače na posao ide automobilom i da u retkim slučajevima koristi javni prevoz.

Dodao je i da ga je jedan stariji putnik nazvao ‘bezvrednim propalicom’ i ustupio ženi svoje mesto. Kad se vratio kući, ispričao je porodici šta se dogodilo, ali ni oni nisu mogli da poveruju šta je uradio. Muškarac je zato na internetu objavio svoju priču i zamolio korisnike za savet.

Dok su ga mnogi napali, bilo je i onih koji su stali u njegovu obranu.

– Potpuno se slažem s vama da nikome ne dugujete ništa zbog njihovih životnih odluka. Mogla je da dobije mesto od nekog drugog, a umesto toga je odlučila da napravi scenu – bio je jedan od mnogobrojnih komentara.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.