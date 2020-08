Tužne sudbine članova „Novih fosila“ (video, foto)

View this post on Instagram

“Sebicna ne budi, sve moje, sve moje Ne kradi mi jastuk, jastuk je za dvoje Tonka budi ista, budi takva cudna Samo budi blizu i jos malo budna. Tonka, reci cvrcak, Tonka, reci more Brzo nesto reci da ne bude gore Pogledaj, po zidu igraju se sjene Tonka, dodi blize, privi se uz mene” Najljubavnija pesma mog detinjstva. Putuj Rajko, neka ti je mirno more ♥️ #rajkodujmic #novifosili