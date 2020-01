U čemu je tajna izgleda ruskih lepotica

Ruskinje se tradicionalno smatraju najlepšim ženama sveta. Nežna bela koža, svetle oči i bujna kosa čine tipičan izgled žena iz Rusije. Pored vitke linije, posebno u mladosti, vode računa da uvek izgledaju negovano i atraktivno.

Verovanje da su sve Ruskinje lepotice postoji još od davnina. Ruskinje su se oduvek izdvajale u masi, a njihova lepota je prepoznatljiva širom sveta.

Objašnjenje zašto je tako treba tražiti u klimi i istorijskim prilikama. Rusija je, naime, pretrpela teške ratove u kojima je poginuo veliki broj muškaraca i to je uticalo na to da ima više žena nego muškaraca. Ova činjenica je stvorila veliku konkurenciju među ženama i naterala ih da se mnogo više brinu o svom izgledu.

Tajna ruske lepote

Međutim, neke stvari su Ruskinjama „od boga date“. Pre svega misli se na klimatske uslove. U većinskim delovima Rusije klima je surova i veoma je hladno. Hladan vazduh deluje kao tonik i pore se sužavaju. Tako lice postaje elastično, a obrazi rumeni. Osim toga, hladnoća donosi „antijedž efekat“. To znači da se, zahvaljujući mrazevima, cirkulacija i tonus kože poboljšavaju i usporava se proces starenja.

Umerena šminka

Ruskinje uvek izgledaju negovano. Retko se može sresti devojka ili žena sa napadnom šminkom. Stvar je u tome što one veliku pažnju posvećuju kremama i bazama za šminku. Ranije su to bile kreme po bakinom receptu, koji je bio tajna svake porodice. Sada je to podrazumeva skupu kozmetiku i kozmetičke procedure. Zbog velike posvećenosti svom izgledu, nije čudo što su „ruske kozmetičke procedure“ jedne od najskupljih u inostranstvu.

Samouverenost i obrazovanje

Ruskinje privlače pažnju na prvi pogled, a posle nekoliko reči i osvajaju. Žene u Rusiji se trude da iskoriste obrazovanje na pravi način i da uvek ostave utisak. Zbog toga su često zapažene u javnom životu, čak i na pozicijama na kojima inače ne bismo očekivali da vidimo ženu (na primer Viktorija Lopireva, ambasadorka Svetskog prvenstva u fudbalu održanog 2018. godine u Rusiji).

Prema podacima savremenih istraživanja, 37 odsto žena u Rusiji ima visoko obrazovanje, pri čemu je u nekim naučnim oblastima žena s univerzitetskim diplomama čak više nego muškaraca: u društvenim naukama ih je 60 odsto, kao i u medicini.

Uz sve to dolazi i samouverenost, koju Ruskinje imaju i napretek. A sa samouverenošću dolazi mnogo smeha i manje bora na čelu. Ruskinje imaju i dobar nastup u javnosti, odnosno umeće samoprezentacije. Tu spada i dobar stil, umeće da se atraktivno odevaju i šminkaju, a spremne su da potroše dosta novca da bi izgledale privlačno.

Mešanje naroda

Još jedan od faktora koji je uticao na to da ruske lepotice postanu nacionalni brend, u čemu se slažu i mnogi stranci koji posete Rusiju, jeste činjenica da su se na ogromnom prostranstvu Rusije kroz vekove mešale najrazličitije nacionalnosti i rase. Odavno je poznato da etnička raznovrsnost obogađuje genetski fond, a po jednom američkom istraživanju, upravo se ljudi mešanih rasa smatraju privlačnijim.

