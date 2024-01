U kafu danas umesto šećera dodajte so: Sigurno će vam se dopasti ono što će se dogoditi

Ukoliko ste istinski uživalac kafe i pravi ljubitelj različitih ukusa i aroma kafe, ali i dodataka kakvi su kakao, šećer, mleko, šlag ili slatka pavlaka, donosimo vam jedan neočekivan dodatak koji će vašu kafu učiniti nikada ukusnijom. Naime, najbolji baristi otkrili su da je kafa najukusnija i ima najpuniju aromu kada se u nju doda malo soli.

Osim što kafopije smatraju da je posoljena kafa vrlo ukusna, to je potvrdilo i istraživanje časopisa Nature u kojem se navodi da mrvica soli u kafi smanjuje gorčinu i ističe njen ukus. Preporuka je da se so u kafu dodaje samo povremeno, nikako u svaku šoljicu.

Ako volite kafu probajte da je naredni put malo posolite i sami zaključite da li ima promene u ukusu i da li vam se dopada.

Ranije naučne studije su pokazali da so poboljšava kvalitet jeftinijih vina. Naime, do tog saznanja je došao bivši tehnološki direktor u kompaniji Microsoft kada je iz šale posolio vino svom prijatelju. Nakon što je popio gutljaj posoljenog crnog vina, zaključio je da je ukusniji i ima bolju aromu. So takođe pojačava slatkoću određenog voća, poput lubenica.

