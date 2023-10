U kamionu otkriveno 1.000 mačaka: Ono što su planirali da urade s njima je gnusno i zabrinjavajuće

Policija u Kini spasila je 1.000 mačaka iz kamiona koje su prevožene u klanicu.

Čuvari reda su reagovali po prijavi aktivista za zaštitu životinja, ranije ovog meseca, u istočnoj pokrajini Đangsu.

China:last nite a truck with 1000 cats was stopped by a brave lady on highway in Nanjing. Now they are safe w/rescuers & police. Many died💔 pic.twitter.com/IxvTb2xSEg

— Deborah Cao (@DeborahCao) August 23, 2017