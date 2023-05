U koje doba dana treba da pijemo vitamine, a koje nikako ne smemo da kombinujemo?

Popularnost fitnes trendova i zdravijih stilova života doprinela je i učestalijem unosu suplemenata, u nedostatku minerala i vitamina iz hrane i ostalih izvora. Razlozi za upotrebu mogu da budu različiti: nepravilna ishrana, nedovoljna izloženost suncu ili manjak sunčanih dana tokom godine, problemi sa varenjem, umor i iscrpljenost, slaba kosa, koža i nokti, veća potreba za nutrijentima usled intenzivnih treninga i jačanje imuniteta.

Dodaci ishrani ne ubrajaju se u lekove, pa mogu da se kupe bez recepta. U ponudi su: kapsule, pastile, tablete, pilule, praškaste mešavine, ampule, bočice sa kapaljkom… Ipak, važno je naglasiti da suplementi ne zamenjuju uravnoteženu ishranu, i ne deluju poput terapije, sem kada lekar prepiše pojačanu dozu.

Kada je najbolje da pijemo vitamine?

U slučaju da su vam potrebni dodaci ishrani dobićete preporuku i kada da pijete vitamine i minerale. Tako je preporuka da se ujutro piju ovi vitamini i minerali:

– vitamin B12 (najbolje u kompleksu s drugim vitaminima B grupe)

– vitamin C

– gvožđe

Ovi vitamini i minerali utiču na energiju i bore se protiv umora, pa je to jedan od razloga zašto ih je dobro uzimati ujutro. Pritom će vitamin C pomoći u apsorpciji gvožđa, koje kao dodatak ishrani obično već sadrži vitamin C ili bioflavonoide koji takođe pomažu njegovu apsorpciju.

Takođe, gvožđe je idealno uzimati na prazan želudac zbog bolje apsorpcije. Kod unosa gvožđa treba izbegavati kafu, odnosno kofein koji negativno utiče na njegovu apsorpciju, kao i mlečne proizvode zbog kalcijuma.

Kada uzimate gvožđe kao dodatak ishrani ili ga prirodno unosite kroz napitke kao što su sok od cvekle, aronije ili kupine, pričekajte s mlečnim obrokom i unosom kofeina barem jedan sat nakon uzimanja dodatka gvožđa.

Isto tako, na pitanje kade je pravi trenutak za vitamin C odgovor je – ujutro. On deluje protiv umora, ali i kao antioksidans podržavajući naš imunitet. Rastvara se u vodi i nema mogućnost skladištenja u telu.

Upravo zato će se velike doze vitamina C putem dodataka ishrani, a u slučaju da nam te doze nisu potrebne, izlučiti iz tela putem urina. Najbolji način unosa vitamina C je kroz citrusno voće i povrće poput paprike.

Nadalje, vitamini i minerali koje je najbolje uzimati uz ručak jesu:

– pojedini vitamini rastvorljivi u mastima (vitamin E, vitamin A)

– cink

Vitamini koji se razlažu u mastima zahtevaju masti za bolju apsorpciju, zbog čega se uzimaju uz obrok. No, isto tako imaju sposobnost skladištenja u telu, pa s takvim dodacima treba biti oprezan, posebno s vitaminom A.

Ako se pitate kada da pijete vitamin D, vitamine i minerale koje povezujemo sa zdravljem kostiju najbolje je piti uveče, a to su:

– vitamin D

– kalcijum

– omega-3 masne kiseline

– magnezijum

Naime, vitamin D će povećati apsorpciju kalcijuma, a isto tako ga je dobro unositi u kombinaciji s omega-3 masnim kiselinama. Kalcijum utiče na kontrakcije mišića, a magnezijum deluje kao relaksator.

Zato u slučaju nedostatka magnezijuma osećamo grčeve u mišićima jer on bez dovoljno magnezijuma ne može da se opusti. Osim u obliku suplementa, brza nadoknada magnezijuma moguća je i pijenjem vode u koju je dodat magnezijum, a dostupna je u prodavnicama.

Pojedini vitamini i minerali ne smeju da se unose zajedno zbog oprečnog delovanja, na primer:

gvožđe ne sme da se pije u kombinaciji s kalcijumom, cinkom, vitaminom E i manganom

cink ne sme da se pije u kombinaciji s bakrom, vitaminom B9 i gvožđem.

Vitamini i minerali koji idu zajedno su:

– vitamin C i gvožđe

– vitamin D i kalcijum

– magnezijum i kalcijum

– vitamin D i omega-3 masne kiseline

