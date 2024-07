U koliko sati se budite? Idealno vreme zavisi od godina, saznajte koje je vaše

U koje vreme idete na spavanje i budite se?

Idealan scenario je kada ustanemo rano i ujutru se probudimo odmorni i spremni za nove izazove. Međutim, dobro znamo da to nije uvek moguće. Zbog prevelike odgovornosti ne možemo rano da odemo u krevet. Dakle, u koje vreme treba da odemo u krevet i da se probudimo osećajući se osveženo, a koje je najbolje vreme za buđenje?

Zdrav san je veoma važan. Tada naše telo ima vremena da se regeneriše i naš mozak može da zapamti i obradi sve što se dogodilo tog dana. Prema mišljenju stručnjaka, treba obratiti pažnju na dva aspekta koji će nam pomoći da poboljšamo kvalitet sna. Sve je u njegovoj količini i doslednosti tokom vremena. Na šta još treba da obratimo pažnju?

Većina stručnjaka preporučuje odraslima da spavaju najmanje sedam sati noću. Ipak, to zaista zavisi od toga koliko imate godina. Pogledajte odnos između starosti i preporučene količine sna:

0-3 meseca – 14-17 sati

4-12 meseci – 12-16 sati

1-2 godine – 11-14 sati

3-5 godina – 10-13 sati

9-12 godina – 9-12 sati

13-18 godina – 8-10 sati

18-60 godina – minimalno 7 sati

61-64 godine – 7-9 sati

65 godina i više – 7-8 sati

Najbolji sati za spavanje

Cirkadijalni ritam je termin koji opisuje prirodni raspored mozga spavanja i buđenja. Moglo bi se reći da je to naš unutrašnji sat. Svako od nas doživljava prirodno smanjenje budnosti i povećanu budnost tokom dana. Istraživanja su pokazala da nam se najviše spava između 13:00 i 15:00 i između 2:00 i 4:00. Cirkadijalni ritam takođe određuje vaš prirodni raspored spavanja i jutarnjeg buđenja. Važno je to raditi u redovno vreme. Ovo će pomoći vašem mozgu da se brže navikne na ovaj raspored. Na kraju ćete doći do tačke u kojoj možete bez problema da zaspite i probudite se pre budilnika.

Kako odrediti optimalno vreme za odlazak u krevet i ustajanje?

Najbolje vreme za spavanje je kada možete da postignete količinu sna koju preporučuju stručnjaci za vašu starosnu grupu. Na primer, ako morate da ustanete u 6 ujutru, trebalo bi da budete u krevetu do 23 sata. Uspostavljanje rasporeda spavanja će takođe biti od pomoći. Međutim, važno je da ga pratite svaki dan, čak i vikendom. Ako tokom nedelje ustajete u 7 sati, a u subotu ili nedelju dozvolite sebi da legnete do podneva, ponedeljak ujutru može da vam bude posebno težak.

