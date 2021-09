U koliko sati ste rođeni? To otkriva mnogo o vašoj ličnosti

Čuli smo odavno da je položaj planeta i zvezda u trenutku našeg rođenja imao uticaj na formiranje našeg karaktera, odnosno da svaki znak u astrologiji ima neke određene karakteristike koje ga prate, ali da li ste znali da prste u vašoj ličnosti ima i vreme kada ste rođeni? Jeste li porodični tip, avanturista, dobar prijatelj ili nešto četvrto, saznajte upravo prema tom podatku.

Od ponoći do 2:00 Vrlo znatiželjne osobe koje teže stabilnosti i sigurnosti u životu. Familijaran su tip, malo zatvorenije prema okolini, ali u poznatim situacijama i okruženju postaju opuštenije.

Od 2:00 do 4:00 Oni koji su se rodili u ovom razdoblju odlični su govornici, pisci i prijatelji. Vrlo su pametni, vole putovanja i nove avanture.

Od 4:00 do 6:00 Osobe rođene u ranim jutarnjim časovima hrabre su i tvrdoglave. Prirodne su vođe kojima nijedna prepreka neće biti problem, brzo je svladaju. Štedljivi su, romantični i uvek spremni da pomognu drugima.

Od 6:00 do 8:00 U ova dva sata rođeni su vrlo kreativni ljudi koji teže dostignućima, ali i tome da okolina to primeti i pohvali. Ponekad im to stvara probleme jer puno brinu o tuđem mišljenju i odobravanju, ali s druge strane vrlo su snalažljivi u životu.

Od 8:00 do 10:00 Šarmantne osobe koje vole da budu same, ne brinu o tuđem mišljenju ni o pohvalama. Vole da meditiraju, tražite unutrašnji mir, pomažu okolini i šire pozitivnu energiju.

Od 10:00 do 12:00 Kao suprotnost rođenima nekoliko sati ranije, osobe koje su stigle na svet u ovom razdoblju imaju jako mnogo energije, ambicija i aktivne su. Vrlo su komunikativne i dobri timski igrači, vole da oko sebe imaju ljude i znaju tačno šta žele u životu, prenosi sweetyhigh.com.

Od 12:00 do 14:00 Takođe ambiciozne osobe, ali malo više odgovorni. Vole pažnju i kad im se okolina divi. Maštoviti su i skloni avanturama.

Od 14:00 do 16:00 Hrabri, odvažni ljudi, dobro se snalaze u teškim situacijama. Ne vole rutinu ni monotoniju, aktivni su, vole da uče i istražuju.

Od 16:00 do 18:00 Uvek gledaju samo pozitivne strane neke situacije, znaju da pronađu najbolje moguće rešenje, vrlo su pozitivni, puni energije. Ipak, teško se poveravaju drugima jer su im vernost i ljubav nešto najvažnije.

Od 18:00 do 20:00 Oni koji su se rodili u večernjim satima, između 18 i 20, vrlo su empatični, ne vole sukobe i trude se da razumeju sve ljude oko sebe. Prihvataju život onakav kakav jeste.

Od 20:00 do 22:00 Ne prihvataju da nisu u centru pažnje, žele da im se drugi dive i rođeni su glumci. Perfekcionisti su, ne vole da greše i teže savršenstvu.

Od 22:00 do 00:00 Osobe rođene u ovo doba čudne su okolini jer su uglavnom povučene i ne govore mnogo o sebi. Umetnički su tip, tragaju za unutrašnjim mirom.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.