U njima se osećate ženstveno, ali i trpite bol: 5 saveta koji olakšavaju hodanje u štiklama

Koliko god ih voleli, visoke potpetice mogu predstavljati problem za stopala, kolena, kukove, donji deo leđa i kičmu. Istina, imamo i tu lošu naviku da ćemo žrtvovati udobnost zbog mode. Donosimo par saveta kako da olakšate bol u stopalima za koji možemo kriviti štikle.

Kotrljajte tenisku lopticu pod stopalom – gore i dole, sa strane na stranu. To će ukloniti zategnutost i napetost iz pojasa tabana.

Masirajte pete i svod tabana ledom, dva do tri puta u trajanju do pet minuta. To će ublažiti bol i smanjiti upale.

Sedite i ispružite noge ravno ispred sebe. Zamotajte peškir oko jastučića na tabanu (deo ispod područja na kojem se prsti spajaju sa stopalom), a zatim uhvatite krajeve rukama. Povucite nežno prema sebi; zadržite taj stav dvadesetak sekundi i ponovite tri puta.

Tablete magnezijuma (možete ih naći u svim apotekama) će opustiti ukočene, bolne mišiće te će smanjiti upale i rane simptome artritisa.

Zauzmite “savršen položaj”. Ispravite ramena, izdužite kičmu i prebacite težinu na obje noge. Držite ramena, kukove i kolena u istoj liniji, jedne iznad drugih. Blago zgrčite trbušne mišiće kako bi podržali leđa što, takođe, služi i kao lagana vežba.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.