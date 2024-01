U ovim državama žive najviši muškarci: Pogledajte gde se nalazi Srbija

Možda je najpoznatiji po svojim poljima lala koji oduzimaju dah i kultnim vetrenjačama. Ali Holandija takođe zaslužuje još jedno priznanje – dom je najviših muškaraca na svetu.

Muškarci rođeni 1996. godine u toj evropskoj zemlji u proseku imaju 182,54 cm, pokazuju brojke. Ni Srbi mnogo ne zaostaju za njima, sa prosekom od 180.57 cm.

Countries with the TALLEST men are revealed https://t.co/e1gRMubIzE pic.twitter.com/mTbzczVmDJ

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 11, 2023