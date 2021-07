U stanu zatekao šokantni prizor: Zna li neko kakvo je ovo stvorenje? (video)

Dečko je šokiran prizorom koji je zatekao u Kambodži, a preko društvene mreže Twiter je potražio pomoć.

Guys I'm in Cambodia right now and I just found something in my apartment. Anyone know what this is? pic.twitter.com/mH7HcowVWW

— Schwab, Precursor Bioweapon Expert (@RealhumanSchwab) July 13, 2021