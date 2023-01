U susret prazniku: Ove stvari majka i ćerka treba da urade zajedno uoči Božića

Vreme brzo prolazi, ljudi brzo stare i zato je veoma važno što više vremena provoditi sa porodicom, posebno sa roditeljima.

Pripreme za praznike su idealno vreme za povezivanje.

1. Pecite kolače

Izaberite zajedno nekoliko recepata za praznične torte i ispecite ih zajedno. Ukrasite ih i odlučite kome ćete od svojih komšija i prijatelja pokloniti deo kolača.

2. Kupujte poklone

Ali, pokušajte da izbegnete vreme kada je u prodavnicama najveća gužva, kako biste uživali u kupovini bez gužve. Na kraju, idite zajedno u mali restoran na večeru.

3. Umotajte poklone

Ovo su zaista posebni trenuci puni radosti i pozitivne energije. Pored toga, i majka i ćerka mogu da nauče nešto novo jedna od druge, možda trik prilikom umotavanja poklona, vezivanja mašnica.

4. Krenite na kratko putovanje

Idite u mali grad ili selo poznato po svojim magičnim božićnim ukrasima i odličnoj prazničnoj atmosferi. To može biti jednodnevni izlet ili mali odmor tokom vikenda. I to su trenuci koje ćete pamtiti do kraja života.

5. Obiđite svoj grad

Organizujte mali obilazak grada u potrazi za prelepim božićnim ukrasima. To mogu biti trgovi u centru grada, ali i lepo uređene kuće u komšiluku. Ponesite sa sobom termos čaja sa rumom i uživajte.

6. Idite na toplu čokoladu

Jednostavno napustite kuću i idite u obližnji kafić na toplu čokoladu. Opustite se i razgovarajte o božićnim planovima.

7. Gledajte božićne filmove

Uđite pod toplo ćebe i u miru gledajte film na temu Božića. Pripremite kuvano vino da napravite pravu prazničnu atmosferu.

8. Ukrasite dom

Izaberite zajedno ukrase i dogovorite se gde da stavite šta da dom zablista za Božić. Ako imate kuću, ne zaboravite da uredite i dvorište.

Ako živite odvojeno, pomozite svojoj majci da ukrasi svoj dom.

9. Pogledajte stare fotografije

Zajedno se prisetite starih vremena, prelistajte stare foto-albume i osvežite svoja sećanja. Pogledajte kako ste slavili praznike, setite se dragih ljudi koji možda više nisu sa vama.

10. Napravite ukrase

Najbolji ukrasi su oni koje sami napravimo, zbog uspomena koje se stvaraju kada to radimo sa svojom majkom.

11. Pomozite drugima

Uvek ima ljudi koji žive skromno, možda su sami, slabi i potrebna im je pomoć drugih. Pomozite zajedno nekome, možda komšiji ili volonteru u staračkom domu, pomozite u podeli obroka beskućnicima, ulepšajte praznike deci bez roditelja.

12. Dajte poklone siromašnima

Svi znaju porodicu koja je siromašna. Zato, ako poznajete i, na primer, porodicu sa decom koja ne može mnogo da priušti za Božić, odnesite im korpu sa namirnicama potrebnim za praznike, a svakom detetu poklonite nešto.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.