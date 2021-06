U Turskoj pronađeno „11 svetskih čuda“ (foto)

U Turskoj, nedaleko od jednog od najstarijih kompleksa hramova u svetu Gobeklitepe (Šanliurfa) arheolozi su otkrili još 11 visoravni, koje je napravio čovek, piše Dejli Sabah.

Kako javljaju mediji, nasipi bukvalno okružuju objekte koji su izgrađeni pre oko 12.000 godina na rastojanju od 100 kilometara.

Ministar kulture i turizma Mehmet Nuri Ersoj je u razgovoru sa novinarima naglasio da su naučnici nazvali ovo područje „12 brda“, kao i „piramide jugoistoka Turske“.

„Ovaj region poseduje jedinstvenu kulturu“, prokomentarisao je Ersoj, dodavši da će istraživanja otkrivenih brda uskoro biti završena i da će izveštaj o tome biti objavljen u septembru.

Turkey discovers 11 new sites near prehistoric site of Göbeklitepe, crowned as world’s first templehttps://t.co/eL8qh27DWW

— DAILY SABAH (@DailySabah) June 28, 2021