U zatvoru proveo 44 godine zbog zločina koji nije počinio: Sada dobija „sramnu“ odštetu

Roni Long optužen je 1976. godine za zločin koji nije počinio, osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu, a iza rešetaka je proveo 44 godine. Prošle godine utvrđeno je da je sve vreme govorio istinu, međutim, sada ima novu muku – bori se protiv presude koja mu je dodelila odštetu od 750.000 dolara.

Afroamerikanac je optužen da je silovao belkinju, a porota ga je odmah proglasila krivim za provalu i silovanje, pa je osuđen na doživotni zatvor, piše „Si-En-En“.

Na presudu se žalio nekoliko puta, ali su njegove žalbe odbijane. U decembru prošle godine guverner Severne Karoline ga je pomilovao jer su sudovi utvrdili da je greškom osuđen.

Sudija žalbenog suda Stefani Taker je istakla da je zabrinjavajući i upečatljiv obrazac kojim je policija namerno uskraćivala materijalne dokaze.

Zakon nalaže da se 65-godišnjem Longu mora da plati po 50.000 dolara za svaku godinu koju je proveo u zatvoru, ali je taj iznos ograničen do 750.000 dolara. U njegovom slučaju to znači da mu je isplaćena suma za 15 godina provedenih u zatvoru.

Džejmi Lau, njegov raniji advokat, izjavio je da je Long zahvalan za dobijeni novac, ali da je on neprimeren za 44 godine uskraćene slobode. Napomenuo je da su mu oba roditelja preminula dok je bio u zatvoru, a da je njegov sin živeo bez oca.

A Black man falsely imprisoned for 44 years is fighting for compensation, after North Carolina gave just $750K.

An all-white jury wrongly convicted Ronnie Long for raping a white woman, with allegations of evidence tampering.

He told @wcnc: "$750K is worth 44 years of my life?" pic.twitter.com/cypogKzLs5

— AJ+ (@ajplus) April 8, 2021