U želji da edukuje sinove, majka tinejdžera napisala NAJBOLJI priručnik za seks

Ovaj priručnik za seks nema sočnih detalja o pozama i načinima vođenja ljubavi, ali je sve što treba da znate o seksu, piše Lola magazin.

Kao majka dvojice tinejdžera, veoma mi je važno da se njihovi seksualni identiteti razvijaju i neguju na adekvatan način. Pre nego što moji dečaci budu imali bilo kakvo iskreno partnersko iskustvo, želim da učinim sve što je u mojoj mogućnosti da ih usmerim u pozitivnom i zdravom smeru.

S tim na umu, ovo je pet saveta koje govorim svojim dečacima od 13 i 15 godina, i svima drugima koji bi voleli da uživaju ili već uživaju u seksu.

Klonite se pornografije – barem dok ne budete imali stvarno iskustvo sa kojim to možete da uporedite

Znam da ste radoznali. Znam da je uzbudljivo. Znam da je dostupno svima.

Ali kao što to biva sa svakim prvim utiskom, pornografija ima moć da ostavi neizbrisiv trag u stvaranju mišljenja o seksu, koji nije zasnovan na stvarnosti, već na industriji koja se bavi isključivo mizoginijom, paternalizmom i seksizmom (ako ne znate značenje bilo koje od ovih reči, verovatno niste još spremni za seks).

Dozvolite sebi da budete ranjivi

Svi znamo da je samopouzdanje privlačno, ali odaću vam jednu tajnu: takođe je i ranjivost. Čak bih otišla korak dalje da tvrdim da je samo prisustvo ranjivosti (izražavanje nesigurnosti u vezi sa izgledom, ili imenovanje nečije želje da budemo voljeni) samo po sebi prilično dobar pokazatelj samopouzdanja.

Ranjivost je naše najtačnije merilo hrabrosti. Molim vas, unesite svoju ljudskost, hrabrost i ranjivost u sve svoje veze, a posebno u one intimne.

Veoma je bitno da razumete značenje pristanka, zbog sebe i zbog vašeg budućeg partnera

Nagovarati nekoga na seksualnu aktivnost – iscrpljivati ga ponovljenim zahtevima, naterati ga da se oseća krivim ili kao da vas je izneverio, ili tvrditi da je vaša veza na kocki – nije isto što i voditi iskren razgovor o tome na šta je svako od vas spreman.

I vama, i vašem potencijalnom partneru, je dozvoljeno da ne želite da imate seks, da ne budete spremni, da napredujete sporo, da budete nesavršeni i da apsolutno nemate pojma šta radite. Dozvoljeno vam je da želite stvarnu vezu sa drugom osobom, uprkos kulturološkim stereotipima koji izjednačavaju muškost sa emocionalnom distanciranošću i seksualnom agresijom.

U svakom trenutku, i u svakoj vrsti odnosa budite autentični

Ako zamišljate svoj seksualni život u budućnosti sa više partnera i mnogo eksperimentisanja, odlično. Vaša stvar. Samo budite sigurni da su vaši partneri toga svesni ili u najmanju ruku da nisu u zabludi da su oni jedini predmet vaše naklonosti.

Zapravo, autentičnost je dobro pravilo kojim se možete voditi u svakom aspektu vašeg života, ne samo vezano za seksualnost. Ako osećate da ste skloni da lažete, obmanjujete, minimizirate ili preskačete detalje nekog aspekta svog ponašanja, verovatno morate ponovo da razmislite o tom ponašanju.

Skrivanje, pokrivanje i pretvaranje – od loših ocena do lošeg rasuđivanja – nije način da se živi. Znajte da će uvek biti partnera koji će vas rado upoznati u vašoj autentičnosti; nema potrebe da postoji išta drugo osim ko ste vi zapravo.

Nikada nemojte razmišljati “Ovo je najbolje što mogu imati”

Ako smatrate da imate bilo kakav psihički/fizički nedostatak – očigledan na prvi pogled ili potpuno sakriven – za koji verujete da smanjuje broj vaših potencijalnih partnera – pozivam vas da odbacite mentalitet “ovo je najbolje što mogu imati”.

Svako od vas zaslužuje ljubav, poštovanje, intimnost i fizičku naklonost.

Ako bude bio period u vašem životu kada se spremni da se zarad seksa odreknete ljubavi, poštovanja ili emocionalne veze, to je vaša stvar. Ne razumem to – ne mislim tako – ali to je tvoj život i zaista ti želim da budeš srećan.

Ali molim vas, nemojte odustati od nečega što zaista želite samo zato što mislite da to nije moguće za vas, ili ne verujete da to zaslužujete.

Zato što apsolutno zaslužujete.

