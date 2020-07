Ubio se poznati gejmer (31)

Bajron Rekful Bermstajn, popularni gejmer Twitch streamer, ubio se juče, potvrdio je njegov stariji brat.

Bajron, koji je iz Teksasa, imao je imao samo 31 godinu, a bio je jedan od najboljih svetskih igrača popularne igre “World of Warcraft”.

My baby brother Byron @reckful is gone. RIP. He left in a similar way as my older brother Guy. I’ve no siblings left.

If you have stories and pictures of him, please share them. pic.twitter.com/11sNZkNxFy

— Gary Bernstein 🌹 (@Gary_Bernstein) July 2, 2020