Učenik dobio odštetu od 60 miliona $ posle neuspelog eksperimenta na času hemije (foto)

Porota iz Njujorka dodelila je odštetu od skoro 60 miliona dolara srednjoškolcu koji je 2014. godine pretrpeo teške povrede tokom eksperimenta na času hemije.

Alonzo Yanes was hit by a ‘fireball’ as his teacher, Anna Poole, pictured, conducted a ‘rainbow flame test’…https://t.co/0359XhwKsg pic.twitter.com/PyJ8JZCy6S

— Networkofnews UK (@NetworkofnewsUK) July 3, 2019